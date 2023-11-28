Будро об отставке Эвасона: «Я разозлен, очень бесит. У «Миннесоты» не было хороших голкиперов, а убирают тренера. Меня тоже увольняли, когда вратарь не играл на должном уровне»

Теги Миннесота НХЛ Брюс Будро Дин Эвасон Хоккей

Брюс Будро разозлен отставкой Дина Эвасона из «Миннесоты».

«Уайлд» уволили главного тренера на фоне серии из семи поражений подряд. Команда набрала 14 очков в 19 матчах и находится на 14-м месте в Западной конференции. 

«Я очень разозлен. Если у тебя нет вратаря, защитников или не совершен какой-нибудь обмен, то тренера всегда увольняют. Это очень сильно бесит.

Самое главное – вас могут уволить, если вы должным образом не наладите отношения с хоккеистами, и тогда они перестанут вас слушать.

Вы будете проигрывать матчи, если у вас не будет хороших вратарей, а у «Уайлд» не было хороших вратарей.

Каждый раз, когда меня увольняли, обычно вратарь играл не на должном уровне. Я не знаю. Это странно», – сказал бывший главный тренер «Миннесоты» Брюс Будро.

10 комментариев

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Александр Богомолов
У Миннесоты нет состава. Предыдущие 2 удачных сезона это отклонение
+16
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+16
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Дмитрий Емельянович
Ответ Александр Богомолов
У Миннесоты нет состава. Предыдущие 2 удачных сезона это отклонение
Это как раз таки максимум из этого состава, который и смог выжать тот самый дин, которого уволили
+13
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Maluma Amulam
Ну да, по сути что сейчас у сан хосе уволить тренера, ни за что)
+6
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+6
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кашкаКа
Он что-то имеет против Марка-Андре со времен Вашингтона?))) Про топ-пару Голигоски-Богосян предпочёл умолчать.)
+7
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Беня_Финитас
Густавссон прошлый сезон неплохо играл и Флери - это называется " нет вратарей " ? у кого тогда они есть ? Брюс дядька хороший , но тут явный перебор и корпоративная солидарность .
+6
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+6
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87mores
Ответ Александр Богомолов
У Миннесоты нет состава. Предыдущие 2 удачных сезона это отклонение
Нормальный состав: Сутер, Паризе… Элитные же игроки, не?
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Максим Столбов
Флери: Я что для Вас шутка какая-то?
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greedy
Вообще довольно странно звучат тезисы о том, что у Миннесоты и Сан-Хосе нет состава. Всё говорит о том, что НХЛ - это очень конкурентная среда. Но на 2 команды хоккеистов не хватило (даже с учётом всех историй с выкупом контрактов). Я пока не могу понять как так получилось.
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Malec 1990
4 поражения подряд в 7-х играх Кубка Стэнли на домашнем льду и особенно 2-й раунд сезона 13/14 против "Кингс"я прекрасно помню.
Это к слову про киперов.Кто знает,тот поймёт,о чём речь идёт.
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