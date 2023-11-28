Будро об отставке Эвасона: «Я разозлен, очень бесит. У «Миннесоты» не было хороших голкиперов, а убирают тренера. Меня тоже увольняли, когда вратарь не играл на должном уровне»

Брюс Будро разозлен отставкой Дина Эвасона из «Миннесоты».

«Уайлд» уволили главного тренера на фоне серии из семи поражений подряд. Команда набрала 14 очков в 19 матчах и находится на 14-м месте в Западной конференции.

«Я очень разозлен. Если у тебя нет вратаря, защитников или не совершен какой-нибудь обмен, то тренера всегда увольняют. Это очень сильно бесит.

Самое главное – вас могут уволить, если вы должным образом не наладите отношения с хоккеистами, и тогда они перестанут вас слушать.

Вы будете проигрывать матчи, если у вас не будет хороших вратарей, а у «Уайлд» не было хороших вратарей.

Каждый раз, когда меня увольняли, обычно вратарь играл не на должном уровне. Я не знаю. Это странно», – сказал бывший главный тренер «Миннесоты» .