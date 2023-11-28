Чинахов набрал 1+1 с «Бостоном» и стал 2-й звездой матча. У него 4 очка в 12 играх в сезоне

Егор Чинахов набрал 1+1 с «Бостоном» и стал 2-й звездой матча.

Форвард « » отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Брюинс» (5:2).

В первом периоде он ассистировал Дмитрию Воронкову, а во втором перехватил шайбу в своей зоне и забросил шайбу, в одиночку убежав к воротам « ». Гол в итоге стал победным в матче.

В активе 22-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 12 играх в сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Чинахов (13:55, 2:39 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:2.