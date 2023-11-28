Чинахов набрал 1+1 с «Бостоном» и стал 2-й звездой матча. У него 4 очка в 12 играх в сезоне
Егор Чинахов набрал 1+1 с «Бостоном» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Коламбуса» отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (5:2).
В первом периоде он ассистировал Дмитрию Воронкову, а во втором перехватил шайбу в своей зоне и забросил шайбу, в одиночку убежав к воротам «Бостона». Гол в итоге стал победным в матче.
В активе 22-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 12 играх в сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Чинахов (13:55, 2:39 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:2.
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