Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы». Он набрал очки в 8-м матче подряд, 8+4 на отрезке

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы».

Форвард «Колорадо» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:1). 

Россиянин продлил свою серию матчей с очками до 8 – на этом отрезке у него 12 (8+4) баллов. Всего у него 20 (10+10) очков в 21 игре.

Сегодня Ничушкин (23:58, 7:20 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «+1») 1 раз бросил в створ и 5 раз мимо, а также применил 3 силовых приема. 

13 комментариев

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ogent
Опять сыграл почти 24 минуты (23:58),больше только защитники и вратарь.
+7
0
+7
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ogent
Хоть и в пустые забил, но сделал это красиво, приняв шайбу в цетре, при этом ему мешали два игрока Тампы, протащил её до синей линии и бросил несмотря на то, что ему мешал защитник Тампы Хэдман
+6
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+6
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ce soir
Вэл раздает огня
А ведь его хоронили и говорили одноообразный игрок
+5
-1
+4
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крокодил в ванной
Главный претендент на Харт!
+4
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+4
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a2wai
Вэл машина, главное теперь не травмироваться.
+2
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Crenk
И все таки не переплатили
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Alexander Bragin
в одной соц.сети вылезло воспоминание 10-летней давности. интервью С.Гончара посвященное его 1200 матчу, были там слова и про Ничушкина, которого он тогда опекал в Далласе: "...Ничушкину нужно больше бросать? Мы беседовали на эту тему. Как раз с «Анахаймом» у Валеры был выход один на один. Нужно тренировать движение и бросок, которым шайба перекидывается через щиток вратаря. В России это проходило, Ничушкин исполняет финт по стандартам КХЛ, обводя голкипера. Но здесь вратари играют хорошо, перекрывают весь низ. Валера соглашается, что если делать упражнение каждый день, то проблему можно решить. Пока терпения не хватает. Но в принципе он над этим работает, поэтому все придет..."
28.11.2013

сейчас у него 98 голов в 479 матчах, скоро первый юбилей.
+1
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ЗлойМайор
Вот хоть что говорите - но Колорадо с и без Ничушкина - это две абсолютно разные команды. Он просто определяет уровень агрессии игровой.
+1
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Крымсода
Ответ ce soir
Вэл раздает огня А ведь его хоронили и говорили одноообразный игрок
Когда это было?
+2
-1
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Ответ года
Well done!
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Nikolay
Валера пошел за Моррисом
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banchik1
Ответ ce soir
Вэл раздает огня А ведь его хоронили и говорили одноообразный игрок
Ну и правильно говорили, сейчас он стал гораздо разнообразнее и лучше играть, забивать. И именно поэтому его его все вполне обоснованно хвалят. Что не так, собственно? Нельзя критиковать, когда игрок плохо играет или хвалить, когда хорошо?
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