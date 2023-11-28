Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы». Он набрал очки в 8-м матче подряд, 8+4 на отрезке

Валерий Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Тампы».

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (4:1).

Россиянин продлил свою серию матчей с очками до 8 – на этом отрезке у него 12 (8+4) баллов. Всего у него 20 (10+10) очков в 21 игре.

Сегодня Ничушкин (23:58, 7:20 – в большинстве, 1:21 – в меньшинстве, «+1») 1 раз бросил в створ и 5 раз мимо, а также применил 3 силовых приема.