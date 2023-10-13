Шестеркин – 8-й вратарь из России, одержавший 100+ побед в НХЛ
Игорь Шестеркин – 8-й вратарь из России, одержавший 100+ побед в НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).
Победа стала для россиянина 100-й в лиге за 159 игр. Он стал 8-м представителем России в истории лиги, достигшим этой отметки.
Выше идут Сергей Бобровский («Флорида», продолжает карьеру в лиге, 360 побед в 643 играх), Евгений Набоков (353 в 697), Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 583), Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 263 в 425), Илья Брызгалов (221 в 465), Антон Худобин (114 в 265).
В этом сезоне в список могут войти Александр Георгиев («Колорадо», 99), Илья Самсонов («Торонто», 80) и Илья Сорокин («Айлендерс», 70).
Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории
Удивлен, что Варламов такую скромную стату имеет. Кажется, 100 лет уж в лиге.
Команды у него не самые сильные были, конечно.