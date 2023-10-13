Игорь Шестеркин – 8-й вратарь из России, одержавший 100+ побед в НХЛ.

Вратарь « » отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).

Победа стала для россиянина 100-й в лиге за 159 игр. Он стал 8-м представителем России в истории лиги, достигшим этой отметки.

Выше идут («Флорида», продолжает карьеру в лиге, 360 побед в 643 играх), (353 в 697), (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 583), («Тампа», продолжает карьеру, 263 в 425), Илья Брызгалов (221 в 465), Антон Худобин (114 в 265).

В этом сезоне в список могут войти Александр Георгиев («Колорадо», 99), Илья Самсонов («Торонто», 80) и Илья Сорокин («Айлендерс», 70).

Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории