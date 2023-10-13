Шестеркин – 8-й вратарь из России, одержавший 100+ побед в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Антон Худобин Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Илья Брызгалов Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин – 8-й вратарь из России, одержавший 100+ побед в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 24 броска из 25 в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:1).

Победа стала для россиянина 100-й в лиге за 159 игр. Он стал 8-м представителем России в истории лиги, достигшим этой отметки. 

Выше идут Сергей Бобровский («Флорида», продолжает карьеру в лиге, 360 побед в 643 играх), Евгений Набоков (353 в 697), Николай Хабибулин (333 в 799), Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 272 в 583), Андрей Василевский («Тампа», продолжает карьеру, 263 в 425), Илья Брызгалов (221 в 465), Антон Худобин (114 в 265). 

В этом сезоне в список могут войти Александр Георгиев («Колорадо», 99), Илья Самсонов («Торонто», 80) и Илья Сорокин («Айлендерс», 70). 

Шестеркин одержал 100 побед в НХЛ за 159 игр. Это 7-й результат в истории

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KVENTIN
И третьяковские изменения в системе подготовки вратарей в России, что были введены и за которые над ним насмехались диванные эксперты, совершенно не при чём..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Haman
Боб будет первым россиянином, одержавшим 400 побед. Но со временем его показатели перебьет Василевский. Так вижу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Якушевич
Ответ KVENTIN
И третьяковские изменения в системе подготовки вратарей в России, что были введены и за которые над ним насмехались диванные эксперты, совершенно не при чём..
Третьяк только за вратарей отвечает, или за хоккей в целом? Если за хоккей в целом, то тебя не смущает, что последний более менее адекватный центр Кузнецов появился 12 лет назад? И после этого мрак на этой позиции
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Видимо, Вася будет первым с отрывом, за ним потом Шестеркин подтянется, но вряд ли догонит.
Удивлен, что Варламов такую скромную стату имеет. Кажется, 100 лет уж в лиге.
Команды у него не самые сильные были, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curdboy
Для Георгиева, Самсонова и Сорокина тоже можно было указать, сколько у них игр всего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Ответ KVENTIN
И третьяковские изменения в системе подготовки вратарей в России, что были введены и за которые над ним насмехались диванные эксперты, совершенно не при чём..
Как бы я плохо не относился к Третьяку - хоккейному чиновнику, тут его заслуга очевидна, глупо отрицать, Вы совершенно правы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий