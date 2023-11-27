Труба об ударе Фредерику клюшкой по голове: «Это случайно на 100%. Сразу же сказал: «Извини». Я заслужил штраф, не таким игроком хочу быть»

Теги Рейнджерс Бостон НХЛ Джейк Труба Трент Фредерик Хоккей

Джейк Труба заявил, что извинился перед Трентом Фредриком за удар клюшкой по голове.

Инцидент произошел в матче между «Рейнджерс» и «Бостоном» (7:4).

Во втором периоде защитник «Рейнджерс» Джейк Труба высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего «Брюинс» Трента Фредерика по голове сбоку. Действия капитана «Рейнджерс» не привели к удалению. Позже хоккеист был оштрафован на пять тысяч долларов.

«Это на сто процентов произошло случайно. Я был шокирован тем, что произошло. Сразу же сказал: «Извини. У меня не было намерения этого делать».

Я почувствовал, что мою руку толкнули, и я потерял равновесие, поэтому сразу же извинился. Показалось, что момент исчерпан.

После игры я посмотрел видео, и эпизод выглядел не очень хорошо. Мне нужно лучше контролировать клюшку. Рад, что он не получил травму. Я заслужил штраф.

Принимаю это и двигаюсь дальше, чтобы извлечь из этого опыт и не позволить повториться подобному снова. Не таким игроком я хочу быть», – сказал защитник «Рейнджерс» Джейк Труба.

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6 комментариев

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D Lee
Помнится в прошлом по как он палату хотел локтем заехать но промахнулся а потом полез на него видимо хотел сказать извини
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Биомеханоид
Достойно. Я не видел там целенаправленного удара, случайность. Но клюшку пониже лучше держать.
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ArboCs
Ответ Павел Сергеевич
Хорошая попытка, но нет. Кто смотрел это видео, меня поймут. Там был явный акцентированный замах и удар в стиле "размахнись рука, развернись плечо". Этот Труба скоро кого-то инвалидом сделает (не дай бог, конечно)
Бред, посмотри еще раз.
+1
-1
0
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