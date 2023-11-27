Труба об ударе Фредерику клюшкой по голове: «Это случайно на 100%. Сразу же сказал: «Извини». Я заслужил штраф, не таким игроком хочу быть»
Джейк Труба заявил, что извинился перед Трентом Фредриком за удар клюшкой по голове.
Инцидент произошел в матче между «Рейнджерс» и «Бостоном» (7:4).
Во втором периоде защитник «Рейнджерс» Джейк Труба высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего «Брюинс» Трента Фредерика по голове сбоку. Действия капитана «Рейнджерс» не привели к удалению. Позже хоккеист был оштрафован на пять тысяч долларов.
«Это на сто процентов произошло случайно. Я был шокирован тем, что произошло. Сразу же сказал: «Извини. У меня не было намерения этого делать».
Я почувствовал, что мою руку толкнули, и я потерял равновесие, поэтому сразу же извинился. Показалось, что момент исчерпан.
После игры я посмотрел видео, и эпизод выглядел не очень хорошо. Мне нужно лучше контролировать клюшку. Рад, что он не получил травму. Я заслужил штраф.
Принимаю это и двигаюсь дальше, чтобы извлечь из этого опыт и не позволить повториться подобному снова. Не таким игроком я хочу быть», – сказал защитник «Рейнджерс» Джейк Труба.
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