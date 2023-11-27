Труба об ударе Фредерику клюшкой по голове: «Это случайно на 100%. Сразу же сказал: «Извини». Я заслужил штраф, не таким игроком хочу быть»

Джейк Труба заявил, что извинился перед Трентом Фредриком за удар клюшкой по голове.

Инцидент произошел в матче между «Рейнджерс» и « » (7:4).

Во втором периоде защитник «Рейнджерс» высоко поднял клюшку и наотмашь ударил нападающего «Брюинс» по голове сбоку. Действия капитана «Рейнджерс» не привели к удалению. Позже хоккеист был оштрафован на пять тысяч долларов.

«Это на сто процентов произошло случайно. Я был шокирован тем, что произошло. Сразу же сказал: «Извини. У меня не было намерения этого делать».

Я почувствовал, что мою руку толкнули, и я потерял равновесие, поэтому сразу же извинился. Показалось, что момент исчерпан.

После игры я посмотрел видео, и эпизод выглядел не очень хорошо. Мне нужно лучше контролировать клюшку. Рад, что он не получил травму. Я заслужил штраф.

Принимаю это и двигаюсь дальше, чтобы извлечь из этого опыт и не позволить повториться подобному снова. Не таким игроком я хочу быть», – сказал защитник « » Джейк Труба.