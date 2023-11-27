Ларионов о голе Атанасова: «Такие игроки украшают хоккей. Хотим, чтобы их было больше и пытаемся раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры»

Игорь Ларионов оценил гол Василия Атанасова в ворота «Трактора».

«Торпедо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Нападающий принял шайбу перед воротами Зака Фукале и переиграл голкипера броском из-под ноги.

– Но удача вам все-таки улыбнулась. Гол Василия Атанасова – не каждый рискнет так бросить за 20 секунд до конца третьего периода. В чем его феномен?

– Он наслаждается игрой. Это то, чем прекрасна игра. Молодой парень, 21 год. Ты хочешь от него большего, но понимаешь, что он еще совсем сырой и молодой.

Ты хочешь большего от Конюшкова. Ему 20 лет. Ты хочешь большего от Силаева. Ему 17 лет. От Артамонова. Ему 18 лет. Но всему свое время.

Возвращаясь к Атанасову, скажу, что такие игроки украшают хоккей.

Мы хотим, чтобы их было больше и пытаемся ребят раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры, а их очень много в Челябинске. Братья Макаровы, Природины, Белоусов, Шумаков.

Здесь город с традициями. Вы это оценили, мы тоже ценим, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.