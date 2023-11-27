Ларионов о голе Атанасова: «Такие игроки украшают хоккей. Хотим, чтобы их было больше и пытаемся раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры»

Теги Трактор Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Игорь Ларионов оценил гол Василия Атанасова в ворота «Трактора».

«Торпедо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Нападающий принял шайбу перед воротами Зака Фукале и переиграл голкипера броском из-под ноги.

– Но удача вам все-таки улыбнулась. Гол Василия Атанасова – не каждый рискнет так бросить за 20 секунд до конца третьего периода. В чем его феномен?

– Он наслаждается игрой. Это то, чем прекрасна игра. Молодой парень, 21 год. Ты хочешь от него большего, но понимаешь, что он еще совсем сырой и молодой.

Ты хочешь большего от Конюшкова. Ему 20 лет. Ты хочешь большего от Силаева. Ему 17 лет. От Артамонова. Ему 18 лет. Но всему свое время.

Возвращаясь к Атанасову, скажу, что такие игроки украшают хоккей.

Мы хотим, чтобы их было больше и пытаемся ребят раскрепостить, чтобы они приносили удовольствие ценителям игры, а их очень много в Челябинске. Братья Макаровы, Природины, Белоусов, Шумаков.

Здесь город с традициями. Вы это оценили, мы тоже ценим, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

6 комментариев

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Алексей
Качество повторов в КХЛ, конечно, оставляет желать лучшего. Такую красоту хотелось бы рассмотреть с нормальным увеличением, а ещё лучше в замедленном.
+5
0
+5
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Барсукова Элина
Молодые украшают этот сезон, с каждой игрой открываются новые таланты!
+4
0
+4
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Nik1410
Только не в Ска, только невска🙏
Окрепнуть и пробовать за океан. Потенциал высочайший у Василия!
+3
-1
+2
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Caniball
Толстосумы заберут Василия.
+1
-1
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Матроскин52
Парень очень неплох для своего возраста! Да и не задрафтован, в этом тоже есть плюс… Сезона два поиграет у Профессора а там видно будет!
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Сергей Чесноков
Нам срочно нужно состав укреплять хорошими матерыми и опытными игроками, при чем человека 3-4, которые смогут тащить звенья за собой, а не центр Белевич, который только прокатывает по зонам, теряет шайбу и привозит удаления. только молодежью сезон не вывезти. По теме да, Василий вообще красавец!
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