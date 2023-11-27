Ларионов об игре «Трактора»: «Результат – во главе угла, но у «Торпедо» другие принципы. Надеюсь, пока я работаю в команде, мы не будем так играть»
Игорь Ларионов ответил на вопрос про стиль игры «Трактора».
«Торпедо», перебросав соперника 38:14, уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Всем добрый вечер. Рады, что вы пришли и посмотрели хоккей хорошего класса. Соперника – с победой и хорошей игрой.
Те усилия, которые приложили наши ребята, их, к сожалению, не хватило. Не хватило в конце. В этом плане разочарование.
– Разбирали ли матчи «Трактора» и насколько удалось выполнить установку на игру?
– Мы говорили ребятам, что у соперника поменялся тренер, и команда начала играть чуть по-другому.
Смотрели видео, смотрели предыдущие матчи «Трактора» и знали, что будет непростая игра.
Мы пытаемся найти ключи к сопернику, имели довольно много моментов, но, к сожалению, если не забиваешь свои моменты, то очень сложно выиграть.
В то же время большая заслуга вратаря «Трактора», который отыграл очень хороший матч. И, конечно, защитников «Трактора».
– «Трактор» после второй шайбы играл по счету. Насколько качественный хоккей, как считаете вы, показал соперник в третьем периоде?
– Не совсем корректно комментировать игру соперника. Результат тут во главе угла. У нас немного другие принципы игры.
Естественно, хочется выиграть матч. Но ты не хочешь терять зрелище, как в первом периоде, при игре на встречных курсах.
«Торпедо» привлекает болельщиков во всех городах, и так мы пока играть не умеем. Надеюсь, пока я работаю в этой команде, мы так играть не будем.
Было бы 5:4 – было бы поинтереснее. Но нужны исполнители, чтобы забивать больше голов, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Трактор с победой!
Торпедо, все будет!
Хоккей приятный, реализация хромает.
Второй - точный и мощный выстрел из-под игрока на линии броска. Причем тут фарт?
Но не в случае с большинством. ;)