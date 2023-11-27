Ларионов об игре «Трактора»: «Результат – во главе угла, но у «Торпедо» другие принципы. Надеюсь, пока я работаю в команде, мы не будем так играть»

Теги Трактор Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов ответил на вопрос про стиль игры «Трактора».

«Торпедо», перебросав соперника 38:14, уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Всем добрый вечер. Рады, что вы пришли и посмотрели хоккей хорошего класса. Соперника – с победой и хорошей игрой.

Те усилия, которые приложили наши ребята, их, к сожалению, не хватило. Не хватило в конце. В этом плане разочарование.

– Разбирали ли матчи «Трактора» и насколько удалось выполнить установку на игру?

– Мы говорили ребятам, что у соперника поменялся тренер, и команда начала играть чуть по-другому.

Смотрели видео, смотрели предыдущие матчи «Трактора» и знали, что будет непростая игра.

Мы пытаемся найти ключи к сопернику, имели довольно много моментов, но, к сожалению, если не забиваешь свои моменты, то очень сложно выиграть.

В то же время большая заслуга вратаря «Трактора», который отыграл очень хороший матч. И, конечно, защитников «Трактора».

– «Трактор» после второй шайбы играл по счету. Насколько качественный хоккей, как считаете вы, показал соперник в третьем периоде?

– Не совсем корректно комментировать игру соперника. Результат тут во главе угла. У нас немного другие принципы игры.

Естественно, хочется выиграть матч. Но ты не хочешь терять зрелище, как в первом периоде, при игре на встречных курсах.

«Торпедо» привлекает болельщиков во всех городах, и так мы пока играть не умеем. Надеюсь, пока я работаю в этой команде, мы так играть не будем.

Было бы 5:4 – было бы поинтереснее. Но нужны исполнители, чтобы забивать больше голов, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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24 комментария

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Владимир
Меня вообще бесят болельщики, которые начинают сливать свою команду после нескольких неудач.... Что вы несёте вообще!?!??? Есть серия побед... Есть серия поражений... Там играют всё таки люди... усталость накапливается... Надо поддерживать свою команду, а не поливать грязью... Я болельщик Трактора... Но Ваша команда крутая!!
+22
-1
+21
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Барсукова Элина
Сезон никто стабильно не проходит.
Трактор с победой!
Торпедо, все будет!
+12
0
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Матроскин52
Хорошая игра! С реализацией пока не очень… Надеемся пацаны заматереют и все будет нормально… Верим в команду!
+13
-2
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Дмитрий Пузырёв
Раз перебросали соперника, но всё равно проиграли, значит у соперника хорошая оборона и вратарь. «Трактор» с победой, «Торпедо» не отчаиваться и не сходить с выбранного курса! Да, и Атанасова с голом, очередным.
+10
0
+10
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Владимир
Трактор с победой!!! Торпедо молодцы...У Вас всё будет хорошо!!!!
+9
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Roman Kostyuchenko
Ответ pizzatcarizza
СКА было сильнее в том матче. Два с двух бросков забить это дикий фарт. Да и проиграли из-за индивидуальных ошибок, удаляться в чужой зоне такое себе
а почему не говорим о том, что не удалили Федотова в 100% моменте, где должна была быть обоюдка? после этой ошибки судей(назовём это так) СКА забили гол
+9
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Владимир
Ответ Барсукова Элина
Сезон никто стабильно не проходит. Трактор с победой! Торпедо, все будет!
Согласен полностью..
+5
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Сидни Кросби 2
Скоро так красиво на 7 место опустимся.
+6
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Олег В.
В проигранных матчах с Динамо, СКА и Трактором много общего: необязательные удаления, детские ошибки в первых сменах периодов и, как показалось, буксует бригада большинства.
Хоккей приятный, реализация хромает.
+4
0
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Сергей Лепехин
Проигрыш может красивый, но и выигрыш не может некрасивым
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pizzatcarizza
Ответ IVAN-67
Какие другие принципы ? Сливать с 3-0 как со СКА ? Потом Трактору , за то красиво ? Так всё же хоккей спорт или шоу ? Если спорт , то вы проиграли , а если шоу , то оно совсем не профессионально исполнено.
СКА было сильнее в том матче. Два с двух бросков забить это дикий фарт. Да и проиграли из-за индивидуальных ошибок, удаляться в чужой зоне такое себе
+4
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Сидни Кросби 2
Ответ pizzatcarizza
СКА забили гол после обреза Дениса Яна. Это была грубейшая индивидуальная ошибка. Судьи норм отработали, не без ошибок мб, но они точно на результат не повлияли.
Ещё как повлияли,мутные удаление давали.
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Сидни Кросби 2
Ответ Дмитрий Пузырёв
Раз перебросали соперника, но всё равно проиграли, значит у соперника хорошая оборона и вратарь. «Трактор» с победой, «Торпедо» не отчаиваться и не сходить с выбранного курса! Да, и Атанасова с голом, очередным.
Конечно вратарь у них такие шайбы не пропускает,как у нас,только трудовые.
+2
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Владимир
Ответ Direct free kick
Слова достойные аяза шабудинова
А это кто?
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IVAN-67
Какие другие принципы ? Сливать с 3-0 как со СКА ? Потом Трактору , за то красиво ? Так всё же хоккей спорт или шоу ? Если спорт , то вы проиграли , а если шоу , то оно совсем не профессионально исполнено.
+8
-7
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Олег В.
Ответ pizzatcarizza
Статистический) Две с двух забить это аномалия. Подарок на синей для Круча это фарт самый настоящий.
Дурацкий пас поперёк и криворукость принимающего - это не фарт.
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pizzatcarizza
Ответ Олег В.
В проигранных матчах с Динамо, СКА и Трактором много общего: необязательные удаления, детские ошибки в первых сменах периодов и, как показалось, буксует бригада большинства. Хоккей приятный, реализация хромает.
молодая команда)
+1
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гилберт
Ответ Владимир
Трактор с победой!!! Торпедо молодцы...У Вас всё будет хорошо!!!!
А что для Торпедо хорошо?
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Олег В.
Ответ pizzatcarizza
СКА было сильнее в том матче. Два с двух бросков забить это дикий фарт. Да и проиграли из-за индивидуальных ошибок, удаляться в чужой зоне такое себе
Первый гол Торпедо - выход 1-в-0 Кручинина.
Второй - точный и мощный выстрел из-под игрока на линии броска. Причем тут фарт?
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pizzatcarizza
Ответ Олег В.
Первый гол Торпедо - выход 1-в-0 Кручинина. Второй - точный и мощный выстрел из-под игрока на линии броска. Причем тут фарт?
Статистический) Две с двух забить это аномалия. Подарок на синей для Круча это фарт самый настоящий.
0
0
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гилберт
Ответ Владимир
Меня вообще бесят болельщики, которые начинают сливать свою команду после нескольких неудач.... Что вы несёте вообще!?!??? Есть серия побед... Есть серия поражений... Там играют всё таки люди... усталость накапливается... Надо поддерживать свою команду, а не поливать грязью... Я болельщик Трактора... Но Ваша команда крутая!!
Тебя бесят люди.
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Олег В.
Ответ pizzatcarizza
молодая команда)
в целом, да.
Но не в случае с большинством. ;)
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