Жамнов развел Голдобина и Порядина по разным звеньям в составе «Спартака» на матч с «Автомобилистом»

Теги Спартак Автомобилист Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Хоккей

Николай Голдобин и Павел Порядин разведены по разными звеньям «Спартака».

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов внес изменения в сочетания звеньев команды на матч против «Автомобилиста».

Николай Голдобин и Павел Порядин, которые составляли первое звено команды, перемещены по разными тройкам нападения.

Порядин остался в первом сочетании атаки – вместе с Егором Филиным и Андреем Локтионовым.

Голдобин занял место во второй тройке атаки – с ним играют Ансель Галимов и Максим Цыплаков.

8 комментариев

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Mich Li
Ну, Жама знает что делает! Надеюсь!🤞
+5
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Осоавиахим
"Жамнов развел Голдобина и Порядина" - вот такой заголовок должен был бы быть по неписанным канонам sports.ru. А то что это? Что это за заголовок? Ну кто на такую новость кликнет?
+4
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цэсемьэр
Цыплаков сейчас в огне, может так даже и лучше
+2
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Алексей Комов
Мы Чемпионы !!! Вся страна счастлива,снова первое место !!!
+2
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Сергей Лепехин
Логично. Морозов травмирован. Надо иметь две хорошие тройки
+1
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Владимир Пастухов
Лысый на выход!!!
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Владимир Пастухов
Жаль что в Екб нет своего Ларионова !!! Паша где ты??? Помоги Родной команде!Поставь хорошую игру чтоб не было обидно за Родной город
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