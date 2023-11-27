Жамнов развел Голдобина и Порядина по разным звеньям в составе «Спартака» на матч с «Автомобилистом»
Николай Голдобин и Павел Порядин разведены по разными звеньям «Спартака».
Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов внес изменения в сочетания звеньев команды на матч против «Автомобилиста».
Николай Голдобин и Павел Порядин, которые составляли первое звено команды, перемещены по разными тройкам нападения.
Порядин остался в первом сочетании атаки – вместе с Егором Филиным и Андреем Локтионовым.
Голдобин занял место во второй тройке атаки – с ним играют Ансель Галимов и Максим Цыплаков.
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