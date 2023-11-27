Жамнов развел Голдобина и Порядина по разным звеньям в составе «Спартака» на матч с «Автомобилистом»

Николай Голдобин и Павел Порядин разведены по разными звеньям «Спартака».

Главный тренер красно-белых внес изменения в сочетания звеньев команды на матч против « ».

и , которые составляли первое звено команды, перемещены по разными тройкам нападения.

Порядин остался в первом сочетании атаки – вместе с Егором Филиным и Андреем Локтионовым.

Голдобин занял место во второй тройке атаки – с ним играют Ансель Галимов и Максим Цыплаков.