Бринд′Амор о Кочеткове в матче с «Коламбусом»: «Если мы будем видеть такую игру каждый вечер, это будет хорошим знаком для нас»

Род Бринд′Амор оценил игру Петра Кочеткова в матче с «Коламбусом» (3:2).

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отбил 21 бросок из 23.

«Нельзя винить Кочеткова в пропущенных голах. Просто произошло два странных эпизода.

Я отдаю ему должное. Это то, что нам нужно. Если мы будем видеть такую вратарскую игру каждый вечер, это будет хорошим знаком для нас», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор.