Бринд′Амор о Кочеткове в матче с «Коламбусом»: «Если мы будем видеть такую игру каждый вечер, это будет хорошим знаком для нас»

Теги Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Род Бринд′Амор оценил игру Петра Кочеткова в матче с «Коламбусом» (3:2).

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отбил 21 бросок из 23.

«Нельзя винить Кочеткова в пропущенных голах. Просто произошло два странных эпизода.

Я отдаю ему должное. Это то, что нам нужно. Если мы будем видеть такую вратарскую игру каждый вечер, это будет хорошим знаком для нас», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор.

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1 комментарий

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nupor
Надо ему больше времени и доверия чтобы получить от него постоянства и уверенность!!
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+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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