Где смотреть Торонто – Бостон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, сыграют Торонто и Бостон в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Scotiabank Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торонто – Бостон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
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