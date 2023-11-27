Где смотреть Анахайм – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 1 декабря
В пятницу, 1 декабря, сыграют Анахайм и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «Honda Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Анахайм – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 06:00 по московскому времени.
Комментарии