Где смотреть ЦСКА – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 27 ноября
В понедельник, 27 ноября, сыграют ЦСКА и Локомотив в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ЦСКА-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Локомотив
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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