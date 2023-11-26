Крайдер с 2+1, Эрссон с шатаутом и Хишир с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Крис Крайдер, Самуэль Эрссон и Нико Хишир – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – капитан « » , набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (7:2). Форвард провел первый матч после травмы, из-за которой пропустил около месяца.

Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон с шатаутом в матче с «Айлендерс» (1:0 Б). Швед отразил все 25 бросков в основное время и в овертайме, а также ни разу не пропустил в серии буллитов из 4 раундов.

Первая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (7:4).