Крайдер с 2+1, Эрссон с шатаутом и Хишир с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Крис Крайдер, Самуэль Эрссон и Нико Хишир – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало» (7:2). Форвард провел первый матч после травмы, из-за которой пропустил около месяца.
Вторая звезда – вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон с шатаутом в матче с «Айлендерс» (1:0 Б). Швед отразил все 25 бросков в основное время и в овертайме, а также ни разу не пропустил в серии буллитов из 4 раундов.
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном» (7:4).
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