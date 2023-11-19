Коннор забросил 14-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ. У Мэттьюса, Кучерова, Райнхарта и Босера по 13 голов
Форвард «Виннипега» Кайл Коннор возглавил гонку снайперов в сезоне НХЛ.
Американец отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:2).
На его счету стало 14 шайб в 17 играх при 22 очках.
Второе место делят сразу 4 игрока – Остон Мэттьюс («Торонто», 13 шайб в 16 играх), Никита Кучеров («Тампа», 13 в 17), Сэм Райнхарт («Флорида», 13 в 17), Брок Босер («Ванкувер», 13 в 18).
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секунды не прошло и сразу минус прилетел, такое впечатление, что спорц какой-то скрипт прилепил на комментарии)
или юзерок какой-то всполошился, минусомет включил)