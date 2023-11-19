Коннор забросил 14-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ. У Мэттьюса, Кучерова, Райнхарта и Босера по 13 голов

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор возглавил гонку снайперов в сезоне НХЛ.

Американец отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:2).

На его счету стало 14 шайб в 17 играх при 22 очках.

Второе место делят сразу 4 игрока – (« », 13 шайб в 16 играх), (« », 13 в 17), Сэм Райнхарт (« », 13 в 17), Брок Босер («Ванкувер», 13 в 18).