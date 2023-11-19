Коннор забросил 14-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов НХЛ. У Мэттьюса, Кучерова, Райнхарта и Босера по 13 голов

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Флорида Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Виннипег Сэм Райнхарт Кайл Коннор Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор возглавил гонку снайперов в сезоне НХЛ.

Американец отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:2). 

На его счету стало 14 шайб в 17 играх при 22 очках. 

Второе место делят сразу 4 игрока – Остон МэттьюсТоронто», 13 шайб в 16 играх), Никита КучеровТампа», 13 в 17), Сэм Райнхарт («Флорида», 13 в 17), Брок Босер («Ванкувер», 13 в 18). 

 

4 комментария

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Барин
От Мекса трюк ожидать надо и опять впереди. Серийный убийца)))
_____________________________________
секунды не прошло и сразу минус прилетел, такое впечатление, что спорц какой-то скрипт прилепил на комментарии)
или юзерок какой-то всполошился, минусомет включил)
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Rafa Grek
топ!
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Dima Lopatin
Коннор, который Кайл, который не Макар
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Dimash Balatayev
Ответ Барин
От Мекса трюк ожидать надо и опять впереди. Серийный убийца))) _____________________________________ секунды не прошло и сразу минус прилетел, такое впечатление, что спорц какой-то скрипт прилепил на комментарии) или юзерок какой-то всполошился, минусомет включил)
Да, Остон походу так в течение сезона будет исполнять. Серии из дублей и хет-триков будут совмещаться с сухими сериями.
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