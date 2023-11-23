Ничушкин забил в 5-м матче НХЛ подряд. У него 8+9 в 18 играх сезона
Валерий Ничушкин забил гол в 5-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Колорадо» забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2).
Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке Валерий Ничушкин набрал 9 (6+3) баллов.
Сегодня он провел на льду 19:45 (полезность «+1»), отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и получил 2 минуты штрафа.
Всего на его счету 17 (8+9) очков в 18 играх сезона
Вот где Игрок
Ничушкин 3 нап по зп в команде, почему так должно удивлять, что он начал забивать? Как-то это странно. А по факту, как болельщик Колорадо, а не персональный хейтер Ничушкина буду рад ошибиться, но если за прошлый сезон предъявить уже можно, то по этому судить рано. Но конечно буду рад, если Ничушкин забьет хоть 80 и Колорадо станет чемпионом