Ничушкин забил в 5-м матче НХЛ подряд. У него 8+9 в 18 играх сезона

Валерий Ничушкин забил гол в 5-м матче НХЛ подряд.

Нападающий « » забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2).

Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке набрал 9 (6+3) баллов.

Сегодня он провел на льду 19:45 (полезность «+1»), отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и получил 2 минуты штрафа.

Всего на его счету 17 (8+9) очков в 18 играх сезона