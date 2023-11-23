Ничушкин забил в 5-м матче НХЛ подряд. У него 8+9 в 18 играх сезона

Теги Колорадо видео НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил гол в 5-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Колорадо» забросил шайбу и сделал передачу в игре с «Ванкувером» (5:2). 

Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке Валерий Ничушкин набрал 9 (6+3) баллов.

Сегодня он провел на льду 19:45 (полезность «+1»), отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и получил 2 минуты штрафа.

Всего на его счету 17 (8+9) очков в 18 играх сезона

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13 комментариев

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azfotki
Где там этот чувак ,который мне писал,что Ничушкин переплаченный и только в 2 матчах норм сыграл?)
+6
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+6
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Hitgoe Himgob
Макдэвиды Овечкины...
Вот где Игрок
+3
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+3
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HK Traktor
Валера похоже опять за кубком собрался)))
+1
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1960лоцман
Ответ azfotki
типа болельщик Колорадо и очень недоволен,что они Неча подписали и что он их подвел в том году и переплатили ему.
Я же и говорю просто "спец" в хоккее.
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Stas_M
Ответ azfotki
Где там этот чувак ,который мне писал,что Ничушкин переплаченный и только в 2 матчах норм сыграл?)
Я здесь. Мы так и будем по полосам вспоминать, когда перестанет забивать мне тебя искать?) Я за Колорадо еще со времен Квебека и в хоккее разбираюсь неплохо, очень хорошо понимаю когда стоит кричать гоп (июнь 2022 года), а когда это делать преждевременно.
Ничушкин 3 нап по зп в команде, почему так должно удивлять, что он начал забивать? Как-то это странно. А по факту, как болельщик Колорадо, а не персональный хейтер Ничушкина буду рад ошибиться, но если за прошлый сезон предъявить уже можно, то по этому судить рано. Но конечно буду рад, если Ничушкин забьет хоть 80 и Колорадо станет чемпионом
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1960лоцман
Очень рад за Валеру , очень болею за парней из Челябинской обл. , Валера тем более из школы Трактора
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Кино Музыка
Когда-то наш лучший молодой игрок. Хотелось бы, чтобы опять набрал форму.
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Hitgoe Himgob
Ответ azfotki
Где там этот чувак ,который мне писал,что Ничушкин переплаченный и только в 2 матчах норм сыграл?)
Мне кажется он в том сезоне у Колорадо только 2 игры и видел)
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1960лоцман
Ответ azfotki
Где там этот чувак ,который мне писал,что Ничушкин переплаченный и только в 2 матчах норм сыграл?)
Тот чувак в хоккее не сечет , а так только бла-бла.
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azfotki
Ответ Hitgoe Himgob
Мне кажется он в том сезоне у Колорадо только 2 игры и видел)
Он их болельщик и предьявлял за фейл в прошлом сезоне и за этот год,что он только в 2 матчах норм играл
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Stas_M
Ответ 1960лоцман
Я же и говорю просто "спец" в хоккее.
Ты то другое дело, болельщик челябинских хоккеистов)) Я тогда как фанат Динамо вообще на коне)
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