Денис Толпеко: «Овечкин работает в интересах «Вашингтона» – это командный вид спорта, а не теннис. Главный критерий – победы, статистика отходит на второй план»

Денис Толпеко высказался об игре Александра Овечкина.

«Сейчас многое пишут об игре , высказываясь в одном и том же негативном ключе, что он только лишь ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

Александр – лицо российского хоккея за океаном, но мне хотелось бы снизить этот лишний ажиотаж вокруг освещения его личной результативности, обратив внимание на другое.

Человек работает на льду в интересах своей команды, и нужно говорить об этом, поддерживая его в данном стремлении.

Он играет в хоккей, а это командный вид спорта. Это не теннис. Здесь всем важен командный результат, а статистика отдельного хоккеиста зависит от игры его партнеров. Но это не самое важное.

Для любого профессионального спортсмена самый главный критерий – это победы его команды, а личная статистика тут всегда отходит на второй план.

Каждый игрок понимает, что чем лучше играет команда, тем выше и личная результативность.

Всему свое время. Лично я верю, что в конечном случае он обязательно побьет рекорд Гретцки.

Но сейчас для него самое важное – это победы « » и выход его команды в плей-офф.

Это другой уровень игроков, чтобы лезть в их личные дела», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Толпеко.