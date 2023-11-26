Денис Толпеко: «Овечкин работает в интересах «Вашингтона» – это командный вид спорта, а не теннис. Главный критерий – победы, статистика отходит на второй план»
Денис Толпеко высказался об игре Александра Овечкина.
«Сейчас многое пишут об игре Александра Овечкина, высказываясь в одном и том же негативном ключе, что он только лишь ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки.
Александр – лицо российского хоккея за океаном, но мне хотелось бы снизить этот лишний ажиотаж вокруг освещения его личной результативности, обратив внимание на другое.
Человек работает на льду в интересах своей команды, и нужно говорить об этом, поддерживая его в данном стремлении.
Он играет в хоккей, а это командный вид спорта. Это не теннис. Здесь всем важен командный результат, а статистика отдельного хоккеиста зависит от игры его партнеров. Но это не самое важное.
Для любого профессионального спортсмена самый главный критерий – это победы его команды, а личная статистика тут всегда отходит на второй план.
Каждый игрок понимает, что чем лучше играет команда, тем выше и личная результативность.
Всему свое время. Лично я верю, что в конечном случае он обязательно побьет рекорд Гретцки.
Но сейчас для него самое важное – это победы «Вашингтона» и выход его команды в плей-офф.
Это другой уровень игроков, чтобы лезть в их личные дела», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Толпеко.
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