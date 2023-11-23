Жамнов о поражении от СКА: «Не лучший матч «Спартака» – местами не узнавал игроков. Если бы выиграли, сказал бы то же самое»
Алексей Жамнов заявил, что не узнавал «Спартак» в матче со СКА.
«Спартак» уступил со счетом 2:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Принимается много решений неправильных. Пропущенный гол был следствием неправильных решений. Мы провели не самую лучшую игру.
Как мы вышли в первом периоде и действовали в дальнейшем… Местами я не узнавал игроков.
Мы разберемся и будем готовиться к следующей игре.
Если бы выиграли, я бы сказал то же самое, что это не самый лучший наш матч», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
1 комментарий