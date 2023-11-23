Тренер «Трактора» Заварухин про 3:6 от «Металлурга»: «Худший матч в сезоне. Было очень мало зрителей на трибунах – это огорчило»
Алексей Заварухин назвал худшим для «Трактора» матч против «Металлурга».
«Трактор» уступил со счетом 3:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Худшая игра в нашем исполнении в этом сезоне. Ребятам мы сказали, почему это произошло. Будем разбираться и делать какие-то выводы.
Хорошо, что не бросили играть и выиграли третий период. Хотели прервать серию «Металлурга». Делали для этого очень много, но что-то не получилось.
Это южноуральское дерби, не знаю, почему, но было очень мало зрителей на трибунах. Это немного огорчило.
– Что разладилось со снайперскими навыками у ваших лидеров?
– Это наша внутренняя кухня.
По игре – начало второго периода было за нами. Было хорошее движение, использовали наложение, но пропустили из-за своих ошибок.
– Для вас это первое крупное поражение у руля «Трактора».
– Команде я сказал свои мысли.
Надеюсь, такого больше не повторится. Так начинать южноуральское дерби мы не должны, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
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