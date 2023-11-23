Кравец о поражении от «Салавата»: «Третий период дает «Авангарду» надежду на будущее. Потенциал у команды есть»

Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева».

«Авангард» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– « » заслуженно победил, особенно в первые два периода было больше желание, лучше точность.

Но мы нашли силы в третьем периоде сыграть на хороших скоростях. Даже перебросали «Салават» в итоге.

Для нас это будет хорошая подготовка. Потенциал у команды есть. Ребята приложили много усилий.

– Почему почти 11 минут «Авангард» не бросал по воротам Самонова?

– Были неточные передачи. «Салават» хорошо садился. Мы не успевали начинать атаку, нас зажимали в зоне.

Нужно быстрее бегать и точнее отдавать шайбу, чтобы находить броски.

– Как команда отреагировала на прерванную серию побед?

– Дело даже не в серии. Всегда любой спортсмен может победить. Мы хотели выиграть.

Когда проигрываешь, то не очень хорошие эмоции и ты расстраиваешься. Но третий период дает нам надежду на будущее.

В выездной серии мы выиграли две игры из трех. Ни в коем случае нельзя расстраиваться, что проиграли «Салавату».

– Что больше повлияло на исход – ваш вялый старт или игра Самонова в конце?

– И то, и то. И мы не очень активно начали. И игра вратаря, естественно, помогла им победить.

В хоккее всегда так – вратарь выручил, команда выиграла, – сказал главный тренер « » .