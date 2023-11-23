Ткачев продлил результативную серию до 12 матчей. Форвард «Авангарда» набрал 24 очка на этом отрезке

Теги Авангард видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев продлил результативную серию до 12 матчей в КХЛ.

«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде игры «Авангард» забросил шайбу, автором которого стал Рид Буше, а одним из ассистентов гола записан Владимир Ткачев.

Как результат, нападающий продлил результативную серию до 12 игр, в рамках которой набрал 24 (6+18) балла.

В общей сложности Ткачев записал в свой актив 48 (13+35) очков в 34 играх чемпионата. Форвард находится на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги.

2 комментария

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Огюст
Интересная ситуация с голом -судья по началу развёл руки ,а после просмотра разобрались ,что шайба пересекла линию ворот ,но перед этим уже ещё забил Авангард для уверенности !
+2
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Asl Ali
на плов хватит их ? большой вопрос . одих хит и все пойдет по ...
0
0
0
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