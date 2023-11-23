Ткачев продлил результативную серию до 12 матчей. Форвард «Авангарда» набрал 24 очка на этом отрезке

Владимир Ткачев продлил результативную серию до 12 матчей в КХЛ.

«Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

В третьем периоде игры « » забросил шайбу, автором которого стал Рид Буше, а одним из ассистентов гола записан .

Как результат, нападающий продлил результативную серию до 12 игр, в рамках которой набрал 24 (6+18) балла.

В общей сложности Ткачев записал в свой актив 48 (13+35) очков в 34 играх чемпионата. Форвард находится на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги.