18-летний форвард «Сибири» Михалев забил гол в дебютном матче в КХЛ

Теги Сибирь КХЛ Сочи Хоккей

Хоккеист «Сибири» Владимир Михалев забил первый гол в КХЛ в дебютной игре.

Новосибирская команда играет с «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:2, третий период). 

4-ю шайбу «Сибири» забил 18-летний нападающий Владимир Михалев. Матч с «Сочи» – дебютный для него в рамках КХЛ. 

Михалев – лучший бомбардир «Сибирских Снайперов» в текущем сезоне МХЛ. В 22 играх он набрал 21 (13+8) очко.

2 комментария

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ГиперУбаллоид инженера Гарика
Молодец! 👍Хорошо он с Бутузовым обыгрался.
Будем надеяться что в Сибири зажгётся новая звёздочка! 👌
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Игорь Игорев
В первый раз про него слышу. По взгляду увидел уверенность, наглость, желание. Красавчик, давай дальше ещё смелелее чтоб👍👏
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