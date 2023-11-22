18-летний форвард «Сибири» Михалев забил гол в дебютном матче в КХЛ
Хоккеист «Сибири» Владимир Михалев забил первый гол в КХЛ в дебютной игре.
Новосибирская команда играет с «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:2, третий период).
4-ю шайбу «Сибири» забил 18-летний нападающий Владимир Михалев. Матч с «Сочи» – дебютный для него в рамках КХЛ.
Михалев – лучший бомбардир «Сибирских Снайперов» в текущем сезоне МХЛ. В 22 играх он набрал 21 (13+8) очко.
Будем надеяться что в Сибири зажгётся новая звёздочка! 👌