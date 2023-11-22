18-летний форвард «Сибири» Михалев забил гол в дебютном матче в КХЛ

Хоккеист «Сибири» Владимир Михалев забил первый гол в КХЛ в дебютной игре.

Новосибирская команда играет с «Сочи» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (4:2, третий период).

4-ю шайбу « » забил 18-летний нападающий Владимир Михалев. Матч с « » – дебютный для него в рамках КХЛ.

Михалев – лучший бомбардир «Сибирских Снайперов» в текущем сезоне МХЛ. В 22 играх он набрал 21 (13+8) очко.