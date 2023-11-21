Серебряный призер ОИ-2018 Янник Зайденберг дисквалифицирован на 4 года за допинг

Серебряный призер ОИ-2018 Янник Зайденберг дисквалифицирован за допинг.

Спортивный арбитражный суд Германии дисквалифицировал хоккеиста на четыре года за нарушение статей 2.1 и 2.2 Антидопинговых правил Федерации хоккея страны, сообщается на сайте Национального антидопингового агентства Германии (NADA).

В пробе Янника Зайденберга были обнаружены следы тестостерона и дегидроэпиандростерона.

Дисквалификация наложена задним числом с учетом временного отстранения – с 14 сентября 2022 года. Сообщается, что все результаты на соревнованиях, показанные в период с 19 января 2022 года по 14 сентября 2022 года, будут аннулированы.

С 2013 года хоккеист выступал за мюнхенский « ». Он не играл в сезоне-2022/23.

Напомним, в финале Олимпиады-2018 сборная Германии в овертайме уступила России со счетом 3:4.