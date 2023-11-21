«Лос-Анджелес» выиграл все 8 матчей на выезде со старта сезона. Это 3-й результат в истории НХЛ

«Лос-Анджелес» выиграл все 8 матчей на выезде со старта сезона.

Сегодня «Кингс» обыграли «Аризону» (4:1) в гостевой игре регулярного чемпионата .

Калифорнийцы остаются непобедимыми на выезде – 8 побед в 8 играх со старта сезона.

Клуб делит 3-й результат в истории НХЛ, такая же серия была у « » в сезоне-2018/19.

Рекорд принадлежит « » – 10 выездных побед подряд в сезоне-2006/07. Второй результат у « » (9 побед, 2009/10).

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 25 очков в 17 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе. При этом клуб потерял меньше очков, чем идущие перед ним «Вегас» (28 в 19) и «Ванкувер» (27 в 19).