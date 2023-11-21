«Лос-Анджелес» выиграл все 8 матчей на выезде со старта сезона. Это 3-й результат в истории НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Баффало Нэшвилл Лос-Анджелес Аризона НХЛ Тодд Маклеллан Хоккей

«Лос-Анджелес» выиграл все 8 матчей на выезде со старта сезона.

Сегодня «Кингс» обыграли «Аризону» (4:1) в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ

Калифорнийцы остаются непобедимыми на выезде – 8 побед в 8 играх со старта сезона. 

Клуб делит 3-й результат в истории НХЛ, такая же серия была у «Нэшвилла» в сезоне-2018/19.

Рекорд принадлежит «Баффало» – 10 выездных побед подряд в сезоне-2006/07. Второй результат у «Нью-Джерси» (9 побед, 2009/10). 

Команда под руководством Тодда Маклеллана набрала 25 очков в 17 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе. При этом клуб потерял меньше очков, чем идущие перед ним «Вегас» (28 в 19) и «Ванкувер» (27 в 19). 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Добрынин
Как только решу поставить на них на выезде, они проиграют 🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LOsP06GH
Ответ Алексей Добрынин
Как только решу поставить на них на выезде, они проиграют 🤣
А вы поставьте на то, что проиграют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий