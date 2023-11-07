Бобровский одержал 365-ю победу в НХЛ, отразив 18 из 22 бросков «Коламбуса». Ему нужно еще 5, чтобы войти в топ-20 в истории лиги

Теги Флорида Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Пекка Ринне Том Баррассо Хоккей

Сергей Бобровский одержал 5-ю победу в сезоне.

Вратарь «Флориды» отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4). 

В 9 играх сезона у него 5 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,68. 

В активе 35-летнего россиянина стало 365 побед в 651 матче за карьеру. Ему нужно выиграть еще 5 матчей, чтобы войти в топ-20 самых побеждающих вратарей в истории лиги. 

Сейчас Бобровский идет на 22-м месте, а 20-е делят Пекка Ринне (369 побед в 683 играх) и Том Баррассо (369 в 777). 

4 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Mephi027
Сколько до Руа? Или кто там первый, Бродер?
326 до Бродера ;)
+2
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+2
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Mephi027
Сколько до Руа?

Или кто там первый, Бродер?
+1
-1
0
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Mephi027
Ответ Александр Балабанов
326 до Бродера ;)
Целая вечность
0
0
0
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белая простыня олимпиады
Ответ Mephi027
Сколько до Руа? Или кто там первый, Бродер?
потенциально на данный момент только Василевский имеет шансы до него дотянуться если Тампа будет сильна, если будет много играть и не будет травм
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