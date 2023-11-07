Бобровский одержал 365-ю победу в НХЛ, отразив 18 из 22 бросков «Коламбуса». Ему нужно еще 5, чтобы войти в топ-20 в истории лиги
Сергей Бобровский одержал 5-ю победу в сезоне.
Вратарь «Флориды» отразил 18 из 22 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4).
В 9 играх сезона у него 5 побед при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,68.
В активе 35-летнего россиянина стало 365 побед в 651 матче за карьеру. Ему нужно выиграть еще 5 матчей, чтобы войти в топ-20 самых побеждающих вратарей в истории лиги.
Сейчас Бобровский идет на 22-м месте, а 20-е делят Пекка Ринне (369 побед в 683 играх) и Том Баррассо (369 в 777).
Или кто там первый, Бродер?