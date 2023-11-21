Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча с «Сибирью» (4:1).

«Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей. Особенно во втором периоде: атака сюда, атака туда. Радует, что мы раз восемь, наверное, один на один выходили, но и в наши ворота было много провалов. Хорошо, что наш вратарь все подчистил.

Наконец-то прорвало Диму Силантьева. Парень четвертую игру переодевается 13-м нападающим, но выходит и цепляется за каждую смену. Сегодня он внес большой вклад в победу», – сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий