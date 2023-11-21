Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Сибирью» (4:1).

«Неоднозначная победа. Два очка, как говорится, не пахнут, но играли в несвойственный нам хоккей. Особенно во втором периоде: атака сюда, атака туда. Радует, что мы раз восемь, наверное, один на один выходили, но и в наши ворота было много провалов. Хорошо, что наш вратарь все подчистил.

Наконец-то прорвало Диму Силантьева. Парень четвертую игру переодевается 13-м нападающим, но выходит и цепляется за каждую смену. Сегодня он внес большой вклад в победу», – сказал главный тренер « ».