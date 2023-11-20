«Металлург» выиграл 8 матчей подряд. В ходе серии команда трижды сыграла с «Сибирью», дважды – с минским «Динамо» и «Барысом»
«Металлург» продлил победную серию до восьми матчей.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Металлурга» Артем Загидулин отразил 36 из 37 бросков.
«Металлург» ранее дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), дважды «Сибирь» (6:3 и 3:1), дважды «Барыс» (3:2 и 3:0) и «Ак Барс» (3:0).
Уральский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 34 играх.
Михайлис тоже огромный вопрос по игре , как самого дорогого игрока команды ...
Следующие 2 игры будут сложными. Нужно обязательно обыгрывать и Трактор и Спартак.
К бабки не ходи. А так молодчики!!!!