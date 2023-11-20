«Металлург» выиграл 8 матчей подряд. В ходе серии команда трижды сыграла с «Сибирью», дважды – с минским «Динамо» и «Барысом»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» продлил победную серию до восьми матчей.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Металлурга» Артем Загидулин отразил 36 из 37 бросков.

«Металлург» ранее дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), дважды «Сибирь» (6:3 и 3:1), дважды «Барыс» (3:2 и 3:0) и «Ак Барс» (3:0).

Уральский клуб находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 34 играх.

9 комментариев

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Антон Некрасов
малорики конечно !!! но хочется игр уже с тем с кем ещё не играли и с командами посильнее..но ниче всему свое время !!! в любом случае молодцы , играли красиво , интересно ...только пресс нам такой пресс ошибок выдает ..как то не серьезно совсем
Михайлис тоже огромный вопрос по игре , как самого дорогого игрока команды ...
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Олег
Малодчики так держать!!!! Удачи в дальнейших матчах....
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Фёдор Кузнецов
Металлург поймал Сибирь на одном приёме, длинная передача и нападающий выходит один на один, около 10 раз так было, 2 года таки пришли
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Stepan Moris
Молодцы что доиграли. Спасибо за победу. Сегодня такой размашистый хоккей был, с кучей моментов. Жаль, что все-таки 1 пропустили.
Следующие 2 игры будут сложными. Нужно обязательно обыгрывать и Трактор и Спартак.
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provodchic
С победой! Молодёжь молодцы. Тревожит очередной проигранный третий период. отдали инициативу. Зачем эти перепасовки в начале 3 периода?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Хоспаде, сдайте Пресса по расширенной гарантии обратно, такого бракованного хоккеиста давно не видел.
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Олег
Это Мозякин так действует на ребят.
К бабки не ходи. А так молодчики!!!!
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S75v
с победой всех! Большинство сегодня подкачало, ну и удаление Хабарова вернуло Сибири потерянный былое смысл игры.
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