Конюшков о книгах: «Прочитал биографию Макконахи – интересно. Понравился Ремарк, перечитал бы еще раз «Жизнь взаймы, или У неба нет любимчиков»

Теги Торпедо КХЛ Спорт-Экспресс Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков ответил на вопрос о любимой литературе.

– Какую последнюю книгу прочитали? Часто ли уделяете время чтению?

– Читать можно каждый день, не всегда на это есть силы и эмоции.

Стараюсь чаще читать, потому что это помогает развитию, какие-то полезные вещи можно подчерпнуть из книг. Да и просто отдохнуть таким образом от того же телефона.

Последней я прочитал биографию Мэттью Макконахи. Интересно написано. Начал читать после того, как посмотрел фильм «Далласский клуб покупателей».

Он снялся в очень необычной роли, похудел очень сильно и отыграл просто великолепно.

Интересно стало, как он к этому пришел, вот решил прочитать всю его биографию.

Еще очень понравился Ремарк, я бы перечитал еще раз «Жизнь взаймы, или У неба нет любимчиков». На одном дыхании прочитал. Это вторая книга, которую бы я посоветовал, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

1 комментарий

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genowayy
Раньше: Борис Майоров преподает в МАИ, который закончил.
Сейчас: Хоккеист читает – вау!
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