Пикар сыграет в воротах «Эдмонтона» в матче с «Флоридой». Вратарь проведет первую игру в НХЛ с марта 2022 года
Кэлвин Пикар сыграет в составе «Эдмонтона» в матче против «Флориды».
Команды проведут игру регулярного чемпионата НХЛ.
Планируется, что место в воротах «Ойлерс» займет 31-летний вратарь Кэлвин Пикар.
Голкипер был вызван в основной состав команды из АХЛ на замену Джеку Кэмпбеллу, который прошел процедуру драфта отказов.
Таким образом, Пикар сыграет в НХЛ впервые с марта 2022 года. Тогда вратарь в составе «Детройта» принял участие в игре против «Питтсбурга» (2:11), отразив 9 из 13 бросков.
В нынешнем сезоне Пикар сыграл четыре игры в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Бейкерсфилда», пропуская в среднем 2,03 шайбы и отражая 93,9% бросков.
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