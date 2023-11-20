Николишин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Не знаю, как можно было отменить. Красковского от касания с клюшкой игрока СКА выносит левым боком – это неестественное положение»

Теги Локомотив СКА Андрей Николишин КХЛ Павел Красковский Хоккей

Андрей Николишин считает, что «Локомотив» забил правильный гол в ворота СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Я вообще ошибки не увидел. Всю жизнь играл на вбрасываниях.

Я видел эту игру, видел это вбрасывание, и потом слушаю комментарий, один из экспертов говорит, что левая нога центрального нападающего «Локомотива» пошла вперед, от этого судья должен был дать свисток.

Ребят, если вы когда-нибудь играли на вбрасываниях, то попробуйте механику сделать. Левая нога Красковского не могла пойти вперед по одной простой причине – потому что он леворукий.

Он держит клюшку определенным хватом, он чисто выиграл шайбу и после соприкосновения с клюшкой игрока СКА его заносит, его выносит левым боком – это неестественное положение.

Это не его ошибка. Здесь чистый гол. Не знаю, как можно было умудриться его отменить», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде

9 комментариев

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Sever12
Кучерявый знает систему, как можно отменять)))
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Огюст
Не хороший осадок остался в душе от этого не справедливо отменённого гола судьёй , а что в душах тренеров и игроков Локомотива твориться !
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Ковид 07.10.52
Не знаю, как можно было умудриться его отменить...
Все знают как и почему, а этот конспирируется, как-будто не знает...из какого городка типы в управлении хоккеем и какой член федерации стоял рядом со судьей.
+6
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+5
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Огюст
Ответ ivan555navi
Дело в том, что в юриспруденции только суд может определять виновен или не виновен, потому и "справедливость" находится в руках суда. Ты считаешь не справедливо, другой считает справедливо. Потому человечество и придумало суд и решению суда необходимо подчиняться, в этом и есть справедливость.
Ты видел момент , когда судья поднял руку , что как бы было нарушение при вбрасывании шайбы - когда она уже влетела в ворота !!?
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Tungus85
Ну как можно было отменить? Тут целая система. Когда-то, дядя главного тренера, ходил на дзюдо, с главным.
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ivan555navi
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Ответ Огюст
Ты видел момент , когда судья поднял руку , что как бы было нарушение при вбрасывании шайбы - когда она уже влетела в ворота !!?
Не об этом разговор. А, о том, что НЕВОЗМОЖНО будет вообще проводить спортивные состязания, если все будут вмешиваться в судейские решения.
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