Николишин о незасчитанном голе «Локомотива»: «Не знаю, как можно было отменить. Красковского от касания с клюшкой игрока СКА выносит левым боком – это неестественное положение»

Андрей Николишин считает, что «Локомотив» забил правильный гол в ворота СКА.

СКА обыграл «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Питерцы пропустили гол за секунду до финальной сирены, но шайба не была засчитана из-за нарушения процедуры вбрасывания.

«Я вообще ошибки не увидел. Всю жизнь играл на вбрасываниях.

Я видел эту игру, видел это вбрасывание, и потом слушаю комментарий, один из экспертов говорит, что левая нога центрального нападающего «Локомотива» пошла вперед, от этого судья должен был дать свисток.

Ребят, если вы когда-нибудь играли на вбрасываниях, то попробуйте механику сделать. Левая нога Красковского не могла пойти вперед по одной простой причине – потому что он леворукий.

Он держит клюшку определенным хватом, он чисто выиграл шайбу и после соприкосновения с клюшкой игрока СКА его заносит, его выносит левым боком – это неестественное положение.

Это не его ошибка. Здесь чистый гол. Не знаю, как можно было умудриться его отменить», – сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

«Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Скандал из-за отмены гола в ворота СКА на последней секунде