Где смотреть Металлург Мг – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 25 ноября
В субботу, 25 ноября, сыграют Металлург Мг и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Спартак
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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