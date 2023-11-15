«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 11:3. Клуб идет на 2-м месте в Столичном дивизионе

«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 11:3.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли « » (3:0) в регулярном чемпионате .

До этого клуб из столицы США справился с «Нью-Джерси» (4:2) и «Айлендерс» (4:1). У команды под руководством Спенсера Карбери стало 18 очков в 14 матчах.

Она вышла на 2-е место в Столичном дивизионе, обогнав «Каролину» за счет большего числа побед в основное время.