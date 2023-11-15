«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 11:3. Клуб идет на 2-м месте в Столичном дивизионе

Теги Вашингтон НХЛ Вегас Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд с общей разницей 11:3.

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Вегас» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ

До этого клуб из столицы США справился с «Нью-Джерси» (4:2) и «Айлендерс» (4:1). У команды под руководством Спенсера Карбери стало 18 очков в 14 матчах.

Она вышла на 2-е место в Столичном дивизионе, обогнав «Каролину» за счет большего числа побед в основное время. 

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14 комментариев

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Bartez1986
но ведь они...всей командой...играют на Овечкина...и им плевать на результат
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azfotki
Ответ Bartez1986
но ведь они...всей командой...играют на Овечкина...и им плевать на результат
Щас резко все переобуются и придумают новую байку)
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Ivan55
Видно что рисунок появляется у команды верю в этот тренерский штаб о чем и писал ранее.. ждем возвращения Пачиоретти наконец то.. вопрос что с центром вместо Бекса... кто в курсе? вообще какая работа ведется на трансферном?
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jnb98n6bth
Не благодаря, а вопреки
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azfotki
Ну че,там старый пулялка мешает команде? Вашингтон играет на Овечкина и ПО им и не снится,да?...Это это еще новый тренер и команда будет становиться все лучше и лучше.
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azfotki
Ответ RBS
Похоже это тренерская задумка, не готовить команду в течении сентября к старту сезона, а набирать форму в течении в первого месяца регулярки. Команда возрастная, чтобы хватило сил на всё регулярку, тренер это предпринял...
А где там возрастная команда -то?...Овечкин и Оши,Карлсон(33,это примерно как Кейну,которого все хотят в команду) три игрока на команду,Вашингтон по общему среднему возрасту давно не возрастной..из остальных нормальный крепкий возраст..досточно и относительно молодых 22-24 года...
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RBS
Похоже это тренерская задумка, не готовить команду в течении сентября к старту сезона, а набирать форму в течении в первого месяца регулярки. Команда возрастная, чтобы хватило сил на всё регулярку, тренер это предпринял...
+5
-1
+4
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stprk1982@mail.ru
Попёрло наконец
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Caniball
Ответ Bartez1986
но ведь они...всей командой...играют на Овечкина...и им плевать на результат
И пол состава уровня АХЛ.
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Тимофей Панов
пошла вода по трубам
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ovi1000
Если б не воротчик,то пипец бы был)
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Grads
Хороший отрезок у Вашингтона, посмотрим что дальше будет. Овечкин пока не блещет, все-таки чувствуется возраст. Так глядишь и обузой может стать команде если не заиграет на прежнем уровне.
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azfotki
Ответ jnb98n6bth
Не благодаря, а вопреки
Какая разница как,результат на табло)
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