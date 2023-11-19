Наместников забил 2-й гол в сезоне – с отрицательного угла в матче с «Аризоной». У него 2+7 в 17 играх

Владислав Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (5:2).

Он поразил ворота «Койотис» броском с отрицательного угла, воспользовавшись выходом вратаря из ворот.

В активе россиянина стало 9 (2+7) очков в 17 играх.

Сегодня Наместников (16:44, 1:00 – в большинстве, 1:22 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком.