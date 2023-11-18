Голдобин о первом голе Бурмистрова в сезоне: «Скинул обезьяну со спины, которая не давала ему забить»

Николай Голдобин прокомментировал рекорд «Спартака» по голам в сезоне КХЛ.

Нападающий забил два гола в матче против «Лады» (5:3). Его первая шайба в матче стала 23-й в сезоне. Таким образом, Голдобин стал рекордсменом красно-белых по числу голов в одном чемпионате.

«Один бы я ничего не сделал. Спасибо одноклубникам за помощь. Например, Саня Бурмистров за Ваню Морозова отрабатывал. Без партнеров по команде я бы столько не забил.

Думал ли о хет-трике? Конечно. Меня Алексей Юрьевич (Жамнов) даже специально выпустил, когда «Лада» уже играла с пустыми воротами. Ну ничего, забью еще.

Фанаты «Спартака» скандировали «Коля Голдобин»? Скажу одно: мне очень приятно, спасибо им. Пусть и дальше так продолжают, а я буду их радовать голами.

Саню (Бурмистрова) наконец-то прорвало. Он долго не мог забить. Очень рад, что это случилось. Я ему отдал, он щелкнул и забил. Думаю, дальше у него пойдет дело. Он, как говорится, скинул обезьяну со спины, которая не давала ему забить.

Плюс Саня еще передачу голевую сделал. Впереди у нас очень тяжелый выезд. Да, дома всегда легче играть, но будем готовиться. Массажики, отдых, правильное питание, все такое», – сказал Николай Голдобин.