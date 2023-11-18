Кудашов про удаление О′Делла за удар коленом: «Начнем судейство обсуждать – я не такой богатый. Видел, кто повел себя на льду – я долго играл и знаю, что происходит»
Алексей Кудашов высказался о поражении от «Торпедо».
«Динамо» проиграло со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий «Динамо» Эрик О′Делл был удален на пять минут за ударом коленом.
– Была равная игра с обилием моментов – думаю, зрителям понравилось. Хочу выделить вратаря соперника, который дал им сегодня шанс выиграть игру.
– Нет ли дежавю от игры в Казани, где также имели преимущество, но уступили?
– Лучше играть хуже, но выиграть, чем так.
Иногда ты упускаешь то, что тебе дается – сейчас именно такая ситуация. Только через работу и самоотдачу мы должны заслужить голы.
Если бы моментов не было, то тут была бы другая проблема – сейчас шайба просто не залетает.
– Как можете прокомментировать удаление Эрика О’Делла – в чем причина того, что возникают такие моменты?
– Мы сейчас с вами начнем обсуждать вопросы судейства, а мне потом прилетит.
Я не такой богатый человек, у меня уже было такое. Могу разобрать этот эпизод по деталям, но обсуждать его сейчас не буду.
Могу сказать, что видел, как видел и кто повел себя на льду соответствующим образом – я долго играл в хоккей и знаю, что происходит на площадке, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
будете тут ныть, что Торпедо купило судей и позор ей?