Кудашов про удаление О′Делла за удар коленом: «Начнем судейство обсуждать – я не такой богатый. Видел, кто повел себя на льду – я долго играл и знаю, что происходит»

Алексей Кудашов высказался о поражении от «Торпедо».

«Динамо» проиграло со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде нападающий «Динамо» был удален на пять минут за ударом коленом.

– Была равная игра с обилием моментов – думаю, зрителям понравилось. Хочу выделить вратаря соперника, который дал им сегодня шанс выиграть игру.

– Нет ли дежавю от игры в Казани, где также имели преимущество, но уступили?

– Лучше играть хуже, но выиграть, чем так.

Иногда ты упускаешь то, что тебе дается – сейчас именно такая ситуация. Только через работу и самоотдачу мы должны заслужить голы.

Если бы моментов не было, то тут была бы другая проблема – сейчас шайба просто не залетает.

– Как можете прокомментировать удаление Эрика О’Делла – в чем причина того, что возникают такие моменты?

– Мы сейчас с вами начнем обсуждать вопросы судейства, а мне потом прилетит.

Я не такой богатый человек, у меня уже было такое. Могу разобрать этот эпизод по деталям, но обсуждать его сейчас не буду.

Могу сказать, что видел, как видел и кто повел себя на льду соответствующим образом – я долго играл в хоккей и знаю, что происходит на площадке, – сказал главный тренер « » .