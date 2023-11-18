Кудашов про удаление О′Делла за удар коленом: «Начнем судейство обсуждать – я не такой богатый. Видел, кто повел себя на льду – я долго играл и знаю, что происходит»

Теги Алексей Кудашов видео Торпедо КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался о поражении от «Торпедо».

«Динамо» проиграло со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Динамо» Эрик О′Делл был удален на пять минут за ударом коленом.

– Была равная игра с обилием моментов – думаю, зрителям понравилось. Хочу выделить вратаря соперника, который дал им сегодня шанс выиграть игру.

– Нет ли дежавю от игры в Казани, где также имели преимущество, но уступили?

– Лучше играть хуже, но выиграть, чем так.

Иногда ты упускаешь то, что тебе дается – сейчас именно такая ситуация. Только через работу и самоотдачу мы должны заслужить голы.

Если бы моментов не было, то тут была бы другая проблема –  сейчас шайба просто не залетает.

– Как можете прокомментировать удаление Эрика О’Делла – в чем причина того, что возникают такие моменты?

– Мы сейчас с вами начнем обсуждать вопросы судейства, а мне потом прилетит.

Я не такой богатый человек, у меня уже было такое. Могу разобрать этот эпизод по деталям, но обсуждать его сейчас не буду.

Могу сказать, что видел, как видел и кто повел себя на льду соответствующим образом – я долго играл в хоккей и знаю, что происходит на площадке, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

5 комментариев

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ivan555navi
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Господа хейтеры РР,
будете тут ныть, что Торпедо купило судей и позор ей?
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мик джагер
как говорит Вайсфельд, ....как мне надо так и объясню,.... тут тоже 50/50..... вроде и есть удар, а можно сказать что и нет.
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Ilia Tikhonov
А что надо было чтобы игрока увозили сразу в больницу?? Странная логика
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-1
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barbarian1991
Ответ ivan555navi
Господа хейтеры РР, будете тут ныть, что Торпедо купило судей и позор ей?
Че приперся сюда, в новости нет его
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