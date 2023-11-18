«Салават Юлаев» выиграл 3 из 4 матчей у «Ак Барса» в сезоне КХЛ

Теги Ак Барс Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова победила со счетом 1:0 на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели четвертое «Зеленое дерби» в нынешнем сезоне, в которых третью победу на свой счет записали уфимцы.

14 сентября «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:2.

24 сентября «Ак Барс» в Казани ответил победой, выиграв со счетом 4:2. 2 ноября «Салават Юлаев» вновь выиграл на своей площадке со счетом 3:1.

«Ак Барс» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (40 очков), «Салават Юлаев» – на шестой (39 баллов).

37 комментариев

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Radik_2.0
не в обиду болельщикам Казани, но сегодня Ак Барс совсем что то никакой был, в чем дело? состав сильный, тренер могучий опытный..
+14
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daniya
Ответ Radik_2.0
не в обиду болельщикам Казани, но сегодня Ак Барс совсем что то никакой был, в чем дело? состав сильный, тренер могучий опытный..
Салават прямо машина была!))))) Гол прекрасен!)
+6
-1
+5
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Руслан Ильясов
Наш Салаватка молодец!!!
Молодцы парни!!!!Казань взяли!!!
+4
0
+4
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shugaipov.ural@icloud.com
Ответ Radik_2.0
не в обиду болельщикам Казани, но сегодня Ак Барс совсем что то никакой был, в чем дело? состав сильный, тренер могучий опытный..
Пенсионеры звездные немного сбой дали
+3
0
+3
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Radik_2.0
Ответ daniya
Салават прямо машина была!))))) Гол прекрасен!)
да я не говорю, что СЮ был прекрасен, просто от команды с таким составом как Ак Барс, тем более дома, ждёшь большего
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Руслан Ильясов
чего???
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Руслан Ильясов
ты кто???
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Руслан Ильясов
отзовись поговорим
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Руслан Ильясов
Казанский отзовись айда поговорим!!!
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татарин Казанский
Ответ Руслан Ильясов
не пропускает админ,сказал бы я тебе,ладно,промолчу
вот и молчи
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татарин Казанский
Ответ Руслан Ильясов
поговорим,вот тебе и казанские
ну здесь я че ты хотел то? пиши нормально в о тветах. откуда я знаю кому ты пишешь то
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татарин Казанский
Ответ Руслан Ильясов
не груби,нормально разговаривай
кто тебе грубил то??
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татарин Казанский
Ответ Radik_2.0
тут тебя обыскались, поговорить хотят 😄
кто? что нормально, нельзя в ответах написать
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Radik_2.0
Ответ Руслан Ильясов
где он??
я откуда знаю, я в Уфе 🤣
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Казань АК БАРС
Ответ Patrik Jane
Салават Юлаев осадили казан. Показали где место котят!
Молодцы!
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Руслан Ильясов
Ответ Radik_2.0
я откуда знаю, я в Уфе 🤣
я не тебе,не в обиду дружище,а этому не пропускает админ,сам понимаешь,,написал и молчит
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Руслан Ильясов
Ответ татарин Казанский
ну здесь я че ты хотел то? пиши нормально в о тветах. откуда я знаю кому ты пишешь то
не груби,нормально разговаривай
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Руслан Ильясов
Ответ татарин Казанский
кто? что нормально, нельзя в ответах написать
не пропускает админ,сказал бы я тебе,ладно,промолчу
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Руслан Ильясов
Ответ татарин Казанский
кто? что нормально, нельзя в ответах написать
не груби мне,не надо
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Руслан Ильясов
Ответ Radik_2.0
тут тебя обыскались, поговорить хотят 😄
поговорим,вот тебе и казанские
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Руслан Ильясов
Ответ Radik_2.0
тут тебя обыскались, поговорить хотят 😄
где он??
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Radik_2.0
Ответ татарин Казанский
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тут тебя обыскались, поговорить хотят 😄
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татарин Казанский
Ответ Руслан Ильясов
Наш Салаватка молодец!!! Молодцы парни!!!!Казань взяли!!!
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позор не адекватам
Ответ daniya
Салават прямо машина была!))))) Гол прекрасен!)
Дания, Радик без сарказма сказал же. Ак Барс реально по именам бомба в этом сезоне.
А Вы сразу с подколом))
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Казань АК БАРС
Соседи молодцы! Так держать! А у нас походу запланированный спад!))) ну ладно бывает, перетерпим. Все равно за свой родной АК БАРС! Как говорится не бывает побед, без поражений!
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srs
А ведь Билл мог бы получить должность советника помощника советника президента в системе Динамо. Собрать группу из Никитин, Кудашов, Козлов, Тамбиев, Мартемьянов... сделав освобожденными от клубов Кахаэль, с пометкой - В интересах сборной и хоккея с шайбой в целом
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Ачиваков Марат
Нужная победа, вперед Салават Ю!
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Patrik Jane
Салават Юлаев осадили казан. Показали где место котят!
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Руслан Ильясов
и пропал п..
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