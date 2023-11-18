«Салават Юлаев» выиграл 3 из 4 матчей у «Ак Барса» в сезоне КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в третий раз в сезоне КХЛ.

Команда тренера победила со счетом 1:0 на выезде в матче Фонбет чемпионата .

«Ак Барс» и « » провели четвертое «Зеленое дерби» в нынешнем сезоне, в которых третью победу на свой счет записали уфимцы.

14 сентября «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 3:2.

24 сентября «Ак Барс» в Казани ответил победой, выиграв со счетом 4:2. 2 ноября «Салават Юлаев» вновь выиграл на своей площадке со счетом 3:1.

« » находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции (40 очков), «Салават Юлаев» – на шестой (39 баллов).