«Сибирь» уступила «Куньлуню». Команда Немировски проиграла 7 из 10 последних игр

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Сибирь» проиграла второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Куньлуню» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче команда также в овертайме проиграла «Металлургу» (2:3 ОТ).

В общей сложности «Сибирь» проиграла семь из десяти последних игр, обыграв на этом промежутке «Витязь» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1).

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 33 балла в 32 матчах.

5 комментариев

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Виктория Кашмарова
когда уже испытать радость от яркой победы
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Денис Петякшев
Дубакин что мешало в Металлурге забивать?!
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Владимир Рухмаков
Ответ Виктория Кашмарова
когда уже испытать радость от яркой победы
КуньЛуню в овертайме!?!?!? Стремно !!!
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Владимир Мизонов
Ответ Виктория Кашмарова
когда уже испытать радость от яркой победы
Неизвестно когда дождёмся.
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Владимир Мизонов
Ответ Владимир Рухмаков
КуньЛуню в овертайме!?!?!? Стремно !!!
Ещё как стрёмно.
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