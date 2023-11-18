«Сибирь» уступила «Куньлуню». Команда Немировски проиграла 7 из 10 последних игр

«Сибирь» проиграла второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила «Куньлуню» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

В прошлом матче команда также в овертайме проиграла «Металлургу» (2:3 ОТ).

В общей сложности « » проиграла семь из десяти последних игр, обыграв на этом промежутке «Витязь» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1).

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 33 балла в 32 матчах.