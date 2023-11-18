«Сибирь» уступила «Куньлуню». Команда Немировски проиграла 7 из 10 последних игр
«Сибирь» проиграла второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Куньлуню» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче команда также в овертайме проиграла «Металлургу» (2:3 ОТ).
В общей сложности «Сибирь» проиграла семь из десяти последних игр, обыграв на этом промежутке «Витязь» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1).
«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 33 балла в 32 матчах.
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