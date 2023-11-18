Грошев забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Тампы». Он делит 8-11-е места в гонке снайперов лиги

Теги рейтинги Тампа-Бэй АХЛ Сиракьюз Джонни Бродзински Адам Годетт Максим Грошев Олле Люкселл Хоккей

Максим Грошев забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Тампы».

21-летний россиянин открыл счет в матче между «Сиракьюзом» и «Хартфордом» (5:3). 

В его активе стало 13 (8+5) очков в 13 играх сезона. В гонке снайперов лиги форвард входит в топ-11 – делит 8-11-е места с 3 другими игроками с 8 шайбами. 

Лидирует в гонке Адам Годетт из «Спрингфилда» с 13 шайбами в 16 играх. По 10 голов у Джонни Бродзински («Хартфорд», 12 игр) и Олле Люкселла («Лихай Вэлли», 14 игр)

 

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3 комментария

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Игорь Игорев
После Ёзе приходится в АХЛ форму набирать. Знатоки Тампы, вместо кого его в основу можно подтянуть?
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amurseff03
Ответ Игорь Игорев
После Ёзе приходится в АХЛ форму набирать. Знатоки Тампы, вместо кого его в основу можно подтянуть?
Как бы ему не пришлось, после системы Бэтмэна форму набирать в ВХЛ.
Вон Свечников так и не приходит в себя, после системы.
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Игорь Игорев
Ответ amurseff03
Как бы ему не пришлось, после системы Бэтмэна форму набирать в ВХЛ. Вон Свечников так и не приходит в себя, после системы.
Роман Борисыч, вон, у Марченко получилось после вас, а вот Подколзина уже есть вероятность, что не спасти.
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