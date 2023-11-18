Грошев забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Тампы». Он делит 8-11-е места в гонке снайперов лиги

Максим Грошев забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Тампы».

21-летний россиянин открыл счет в матче между « » и «Хартфордом» (5:3).

В его активе стало 13 (8+5) очков в 13 играх сезона. В гонке снайперов лиги форвард входит в топ-11 – делит 8-11-е места с 3 другими игроками с 8 шайбами.

Лидирует в гонке из «Спрингфилда» с 13 шайбами в 16 играх. По 10 голов у Джонни Бродзински («Хартфорд», 12 игр) и Олле Люкселла («Лихай Вэлли», 14 игр)