«Торонто» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 4-м на Востоке
«Торонто» победил «Детройт» (3:2) в чемпионате НХЛ.
«Лифс» выиграли 4 из 5 последних матчей и после 16 игр с 20 очками занимают 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Торонто» победил «Детройт» (3:2) в чемпионате НХЛ.
«Лифс» выиграли 4 из 5 последних матчей и после 16 игр с 20 очками занимают 4-е место в таблице Восточной конференции.
Джастин Холл был великолепен во время третьей шайбы Торонто. Как легко он проиграл борьбу Бертуцци. Классика.