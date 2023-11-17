Гэри Беттмэн: «Мы не находимся в режиме расширения НХЛ. Но проводим встречи, выслушиваем заинтересованных»

Гэри Беттмэн высказался на тему расширения НХЛ.

«Мы регулярно получаем сигналы о заинтересованности. Вы слышите, как я называю Квебек-Сити, Атланту, Хьюстон, Солт-Лейк-Сити, но мы не находимся в режиме расширения.

Мы проводим встречи, выслушиваем [заинтересованных], но не собираемся никому говорить: «Подайте заявку к дате X, и мы расширим лигу». Не будем этого делать.

Однако это не означает, что в какой-то момент кто-то не сделает предложение, которое покажется нам настолько интригующим, что мы изучим его и, возможно, реализуем. Но сейчас мы этим не занимаемся», – сообщил комиссинер .