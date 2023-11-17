У Проворова 0+10 в 17 играх сезона НХЛ. Он и Веренски – лидеры «Коламбуса» по очкам
Иван Проворов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Аризоной».
Защитник «Коламбуса» ассистировал при первой шайбе Дэймона Сиверсона в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:3).
В активе россиянина стало 10 (0+10) очков в 17 играх сезона.
Россиянин делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Блю Джекетс» с другим защитником – Заком Веренски (10 очков в 15 играх, 1+9).
Статистика: сайт «Коламбуса».
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