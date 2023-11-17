У Проворова 0+10 в 17 играх сезона НХЛ. Он и Веренски – лидеры «Коламбуса» по очкам

Иван Проворов сделал 10-ю передачу в сезоне в матче с «Аризоной».

Защитник « » ассистировал при первой шайбе Дэймона Сиверсона в игре регулярного чемпионата с «Койотис» (2:3).

В активе россиянина стало 10 (0+10) очков в 17 играх сезона.

Россиянин делит лидерство в списке лучших бомбардиров «Блю Джекетс» с другим защитником – (10 очков в 15 играх, 1+9).

Статистика: сайт «Коламбуса».