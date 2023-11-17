Малкин задолжал российской налоговой около 579 тысяч рублей (SHOT)

Евгений Малкин не заплатил российской налоговой более полумиллиона рублей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, у форварда «Питтсбурга» есть неоплаченная задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму около 579 тысяч рублей.

Сообщается, что у 37-летнего Евгения Малкина есть бизнес в России. Он запускал свой бренд одежды «G71 Geno». Компания зарегистрирована в Магнитогорске. У игрока НХЛ также есть рекламная фирма.