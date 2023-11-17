Малкин задолжал российской налоговой около 579 тысяч рублей (SHOT)

Теги происшествия Питтсбург Евгений Малкин бизнес НХЛ Чемпионат.com деньги Хоккей

Евгений Малкин не заплатил российской налоговой более полумиллиона рублей.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, у форварда «Питтсбурга» есть неоплаченная задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на сумму около 579 тысяч рублей.

Сообщается, что у 37-летнего Евгения Малкина есть бизнес в России. Он запускал свой бренд одежды «G71 Geno». Компания зарегистрирована в Магнитогорске. У игрока НХЛ также есть рекламная фирма.

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13 комментариев

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бесдомный понь
У него автоплатеж от ляма.
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цэсемьэр
это может быть всего лишь транспортный налог за пару лет или машин
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ARAMIS777
Отдаст. Для него это копейки.
+6
-2
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Дмитрий Якушевич
Это примерно как я иногда забываю 500 рублей за тариф оплатить на телефоне. Смысл этой новости?)
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iron_m
Ответ Adeen
А с заработанных в НХЛ денег он в России налоги не платит? :О
Нет, и не должен. Соглашения об избежании двойного налогообложения лежат в основе трансграничной экономики.
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Тимофей Панов
надо кемпе из ла подключить,все отдаст как миленький плюс с пенями
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_BoSToN_44
После новостей про футболистов решили всех спортсменов проверить?)
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Жан-Жак Руссо
Ждём, когда перевалит за 500 другой показатель
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Пенс
Глава его любимой команды ему всё скостит.
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DiffusedLight
Ответ ARAMIS777
Отдаст. Для него это копейки.
Будет в США прятаться, чтобы не отдавать
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гилберт
Гено.
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ARAMIS777
Ответ DiffusedLight
Будет в США прятаться, чтобы не отдавать
:)
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