У Овечкина 168 матчей с 2+ шайбами в НХЛ. Больше только у Гретцки – 189

Теги рейтинги Вашингтон Марио Лемье Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки Джо Павелски НХЛ Бретт Халл Горди Хоу Стивен Стэмкос Хоккей

Александр Овечкин в 168-й раз забросил 2 или более шайб в матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1). 

38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги по числу игр с 2+ шайбами в рамках регулярок. 

У Овечкина их стало 168, лидирует Уэйн Гретцки (189). В топ-5 также входят Бретт Халл (158), Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147).

Среди действующих игроков в топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 93), Стивен Стэмкос («Тампа», 90), Евгений Малкин («Питтсбург», 70), Джо Павелски («Даллас», 67). 

Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб

3 комментария

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Руслан Диниев
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Alex Rastrelli
Ответ Руслан Диниев
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И раздача огнетушителей хейтерам, Шумовке можно взять именные! ✌🥳
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андрей ногин
не понимаю критиков. для многих "звезд" 500 шайб в НХЛ это красивая, но неосуществимая мечта. А тут старикан на 9-м десятке не устает шнурки на коньках завязывать. Да еще на лед выходить не падая ! И кстати, видно что Вашингтон без своего легендарного капитана не тянет. Он таки играет на команду и вдохновляет молодежь
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