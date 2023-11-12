У Овечкина 168 матчей с 2+ шайбами в НХЛ. Больше только у Гретцки – 189

Александр Овечкин в 168-й раз забросил 2 или более шайб в матче НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:1).

38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги по числу игр с 2+ шайбами в рамках регулярок.

У Овечкина их стало 168, лидирует (189). В топ-5 также входят Бретт Халл (158), (154) и (147).

Среди действующих игроков в топ-5 входят («Питтсбург», 93), Стивен Стэмкос («Тампа», 90), Евгений Малкин («Питтсбург», 70), Джо Павелски («Даллас», 67).

Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 68 шайб