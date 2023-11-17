Штюцле с победным голом и 2 передачами, Теодор с 1+3 и Пойнт с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Тим Штюцле, Ши Теодор и Брэйден Пойнт – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (1+2) очками в матче против «Чикаго» (4:2).

Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ши Теодор с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (6:5).

Первая звезда – форвард «Оттавы» Тим Штюцле, набравший 3 (1+2) балла в игре с «Детройтом» (5:4 ОТ). Он забил победный гол в овертайме.