Штюцле с победным голом и 2 передачами, Теодор с 1+3 и Пойнт с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Оттава Тампа-Бэй НХЛ Вегас Брэйден Пойнт Ши Теодор Тим Штюцле Хоккей

Тим Штюцле, Ши Теодор и Брэйден Пойнт – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт с 3 (1+2) очками в матче против «Чикаго» (4:2).

Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ши Теодор с 4 (1+3) очками в матче с «Монреалем» (6:5). 

Первая звезда – форвард «Оттавы» Тим Штюцле, набравший 3 (1+2) балла в игре с «Детройтом» (5:4 ОТ). Он забил победный гол в овертайме.

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