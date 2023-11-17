Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 11+ результативными сериями из 10+ матчей
Сидни Кросби набрал очки в 10-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Нью-Джерси» (2:5), продлив свою результативную серию до 10 матчей.
На этом отрезке он набрал 15 (8+7) очков.
Сидни Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ с 11 или более результативными сериями из 10 или более матчей.
Ранее этой отметки достигли Уэйн Гретцки (31 серия из 10 или более матчей), Ги Лефлер (15), Марио Лемье (14), Марсель Дионн (13), Коннор Макдэвид (12), Майк Босси (12), Фил Эспозито (12), Бретт Халл (12), Марк Мессье (12), Дени Савар (12), Петер Штястны (12), Стив Айзерман (12), Пол Коффи (11) и Яромир Ягр (11).
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