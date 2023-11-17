Кросби – 15-й игрок в истории НХЛ с 11+ результативными сериями из 10+ матчей

Сидни Кросби набрал очки в 10-м матче НХЛ подряд.

Нападающий « » сделал передачу в игре против «Нью-Джерси» (2:5), продлив свою результативную серию до 10 матчей.

На этом отрезке он набрал 15 (8+7) очков.

стал 15-м игроком в истории с 11 или более результативными сериями из 10 или более матчей.

Ранее этой отметки достигли (31 серия из 10 или более матчей), Ги Лефлер (15), (14), Марсель Дионн (13), Коннор Макдэвид (12), Майк Босси (12), Фил Эспозито (12), Бретт Халл (12), Марк Мессье (12), Дени Савар (12), Петер Штястны (12), Стив Айзерман (12), Пол Коффи (11) и Яромир Ягр (11).