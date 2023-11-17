Дорофеев остался без очков в 5 матчах подряд за «Вегас». У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке

Павел Дорофеев остался без очков в 5 матчах подряд за «Вегас».

23-летний россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (6:5).

В 12 играх сезона у форварда 5 (1+4) баллов при полезности «+1». В последних 5 играх в его активе 11 бросков при «минус 3».

Сегодня Дорофеев (10:38, 0:25 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ.

Денисенко забил из-под ноги в матче АХЛ. Он лучший бомбардир фарма «Вегаса» с 7+8 в 13 играх