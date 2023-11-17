Дорофеев остался без очков в 5 матчах подряд за «Вегас». У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке
Павел Дорофеев остался без очков в 5 матчах подряд за «Вегас».
23-летний россиянин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:5).
В 12 играх сезона у форварда 5 (1+4) баллов при полезности «+1». В последних 5 играх в его активе 11 бросков при «минус 3».
Сегодня Дорофеев (10:38, 0:25 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ.
Денисенко забил из-под ноги в матче АХЛ. Он лучший бомбардир фарма «Вегаса» с 7+8 в 13 играх
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