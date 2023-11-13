Агент Воронкова: «В «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться. Пока все складывается хорошо»

Агент Дмитрия Воронкова оценил игру форварда в НХЛ.

Нападающий « » набрал 7 (2+5) баллов в 9 играх при полезности «+3».

«Иногда бывает, что ты стараешься и показываешь результат, но тренер этого не замечает. Однако у Димы в «Коламбусе» пока все складывается хорошо.

Сказываются спокойствие, напор и, конечно, удача. Это именно те качества, за счет которых он выделялся в КХЛ и которые ему помогают в . Ведь именно поэтому на него обратили внимание.

Воронков хорош в работе перед воротами, неуступчив, выигрывает много единоборств, обладает нужным характером.

Большим фактором является и то, что в «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться в команде. Иначе было бы сложнее», – сказал агент , представляющий интересы в Фонбет Чемпионате КХЛ.