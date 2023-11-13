Агент Воронкова: «В «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться. Пока все складывается хорошо»

Теги Коламбус НХЛ Александр Черных Чемпионат.com Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова оценил игру форварда в НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» набрал 7 (2+5) баллов в 9 играх при полезности «+3». 

«Иногда бывает, что ты стараешься и показываешь результат, но тренер этого не замечает. Однако у Димы в «Коламбусе» пока все складывается хорошо.

Сказываются спокойствие, напор и, конечно, удача. Это именно те качества, за счет которых он выделялся в КХЛ и которые ему помогают в НХЛ. Ведь именно поэтому на него обратили внимание.

Воронков хорош в работе перед воротами, неуступчив, выигрывает много единоборств, обладает нужным характером.

Большим фактором является и то, что в «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться в команде. Иначе было бы сложнее», – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Воронкова в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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