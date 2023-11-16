«Металлург» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 6 матчей
«Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральцы победили в овертайме – победную шайбу при игре в большинстве забросил нападающий Денис Зернов.
«Металлург» до этого дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), а также «Барыс» (3:2), «Сибирь» (6:3) и «Ак Барс» (3:0).
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 32 играх.
овертайма. А так едем дальше...🦊✌💫
У Петунина два 100% момента!!! Зачем Металлургу такие нападающие???