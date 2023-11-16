«Металлург» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 6 матчей

«Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Сибирь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Уральцы победили в овертайме – победную шайбу при игре в большинстве забросил нападающий Денис Зернов.

« » до этого дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), а также «Барыс» (3:2), « » (6:3) и «Ак Барс» (3:0).

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 32 играх.