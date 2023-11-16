«Металлург» обыграл «Сибирь», продлив победную серию до 6 матчей

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральцы победили в овертайме – победную шайбу при игре в большинстве забросил нападающий Денис Зернов.

«Металлург» до этого дважды победил минское «Динамо» (5:1, 4:1), а также «Барыс» (3:2), «Сибирь» (6:3) и «Ак Барс» (3:0).

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 32 играх.

10 комментариев

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Олег
Малодчики что сказать, только могли не доводить дело до овертайма. А так с победой!
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Дмитрий Логунков
молодцы
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Олег
Магнитка с победой, но могли не доводить до
овертайма. А так едем дальше...🦊✌💫
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Огюст
С приходом Мозякина у Металлурга победная игра налаживается !
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Magnit102
Ответ Stepan Moris
Металлург с победой, конечно!!! Но сегодня как-то с реализацией совсем плохо. Яковлев тот еще защитник. Мало того, что дал вытолкать себя с пятака, перекрыл обзор Загидулину, так еще и мастерски увернулся от шайбы) У Петунина два 100% момента!!! Зачем Металлургу такие нападающие???
Полностью и во всём согласен!Петунин так вообще недоразумение... Понятно,что обмен был для Разина,но Коростелёв на голову лучше и полезнее!С победой нас.
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Stepan Moris
Металлург с победой, конечно!!! Но сегодня как-то с реализацией совсем плохо. Яковлев тот еще защитник. Мало того, что дал вытолкать себя с пятака, перекрыл обзор Загидулину, так еще и мастерски увернулся от шайбы)
У Петунина два 100% момента!!! Зачем Металлургу такие нападающие???
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Виктория Кашмарова
сибирь без фаста и все климовичей сыграет лучше
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provodchic
Яковлева надо или переводить в нападение или выгонять.У воров только имитирует защиту.Катается красиво и только. Силовых не дождёшься, под шайбу не когда не ляжет.90% голов металлургу забито когда он на пятоке.
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Stepan Moris
Ответ Magnit102
Полностью и во всём согласен!Петунин так вообще недоразумение... Понятно,что обмен был для Разина,но Коростелёв на голову лучше и полезнее!С победой нас.
Вообще не понятный обмен. Отдать качественного, настырного напа и взять Петунина. Еще есть Михайлис…
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Олег
Ответ Виктория Кашмарова
сибирь без фаста и все климовичей сыграет лучше
,,Отстань, старушка, я в печали."
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