Братья Климовичи получат 23,5 млн рублей на двоих по контрактам с «Сибирью». Ранее сообщалось о 40 млн за два года

Появилась информация о зарплате братьев Климовичей в «Сибири».

Новые соглашения с форвардами Иваном Климовичем и Егором Климовичем рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

Оклад Ивана Климовича составит 6 миллионов рублей в сезоне-2023/2024, 13,5 – сезоне-2024/2025.

Зарплата Егора Климовича составит 1,5 миллионов рублей сезоне-2023/2024, 2,5 – в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.

Ранее говорилось, что сыновья спортивного директора « » Сергея Климовича заработают 40 млн рублей на двоих за два года.

20-летний Иван Климович в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 5 (4+1) очков в 29 играх, 18-летний Егор – 3 (1+2) балла в 22 играх.