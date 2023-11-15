Братья Климовичи получат 23,5 млн рублей на двоих по контрактам с «Сибирью». Ранее сообщалось о 40 млн за два года

Теги Сибирь КХЛ Иван Климович Егор Климович Хоккей

Появилась информация о зарплате братьев Климовичей в «Сибири».

Новые соглашения с форвардами Иваном Климовичем и Егором Климовичем рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

Оклад Ивана Климовича составит 6 миллионов рублей в сезоне-2023/2024, 13,5 – сезоне-2024/2025.

Зарплата Егора Климовича составит 1,5 миллионов рублей сезоне-2023/2024, 2,5 – в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.

Ранее говорилось, что сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича заработают 40 млн рублей на двоих за два года.

20-летний Иван Климович в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 5 (4+1) очков в 29 играх, 18-летний Егор – 3 (1+2) балла в 22 играх.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARAMIS777
Неплохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий