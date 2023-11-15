Братья Климовичи получат 23,5 млн рублей на двоих по контрактам с «Сибирью». Ранее сообщалось о 40 млн за два года
Появилась информация о зарплате братьев Климовичей в «Сибири».
Новые соглашения с форвардами Иваном Климовичем и Егором Климовичем рассчитаны до 30 апреля 2025 года.
Оклад Ивана Климовича составит 6 миллионов рублей в сезоне-2023/2024, 13,5 – сезоне-2024/2025.
Зарплата Егора Климовича составит 1,5 миллионов рублей сезоне-2023/2024, 2,5 – в сезоне-2024/2025. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.
Ранее говорилось, что сыновья спортивного директора «Сибири» Сергея Климовича заработают 40 млн рублей на двоих за два года.
20-летний Иван Климович в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ набрал 5 (4+1) очков в 29 играх, 18-летний Егор – 3 (1+2) балла в 22 играх.
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