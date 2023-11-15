Величкин о «Металлурге»: «Победная серия напрямую связана с приходом Мозякина в тренерский штаб. Показывает свои фишки, хитрости, тонкости»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин Сергей Мозякин КХЛ Андрей Разин Хоккей

Геннадий Величкин оценил победную серию «Металлурга» в КХЛ.

«Пятиматчевая победная серия «Металлурга» напрямую связана с приходом Мозякина в тренерский штаб.

У Сережи нет тренерского опыта, но у него другие козыри и потом, он же не главный тренер.

Он очень сильно может помочь хоккеистам в психологическом плане, где-то что-то подсказать. Есть разные помощники, и отношение со стороны ребят тоже будет разное.

Какие у него козыри? Думаю, он показывает свои фишки, хитрости, тонкости, когда он играл.

Но надо учитывать и опыт Андрея Разина. Уже не первый год в Континентальной хоккейной лиге. Пришло время показывать более высокий уровень, что он и делает», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

2 комментария

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Олег
Мы так и поняли дядя Гена.
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Дмитрий Потепалин
Бредятина....
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