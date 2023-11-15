Буре о высказываниях Гашека: «Никогда не понимал вратарей. Какая должна быть психология, если твоя работа – подставить часть тела под летящий кирпич?»
Павел Буре оценил высказывания Доминика Гашека о России.
– Активно в последние полтора года выдает антироссийские заявления легендарный чешский вратарь Доминик Гашек, против которого вы бились в финале Олимпиады-1998 в Нагано, часто играли друг против друга в НХЛ, вместе участвовали в Матчах всех звезд лиги. В то время он демонстрировал подобное отношение к нашей стране?
– Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно.
А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал.
Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться.
А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?
– Намек на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой?
– Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей.
Они – отважные ребята. Но психология у них чуть другая, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.
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