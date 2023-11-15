Буре о высказываниях Гашека: «Никогда не понимал вратарей. Какая должна быть психология, если твоя работа – подставить часть тела под летящий кирпич?»

Павел Буре оценил высказывания Доминика Гашека о России.

– Активно в последние полтора года выдает антироссийские заявления легендарный чешский вратарь , против которого вы бились в финале Олимпиады-1998 в Нагано, часто играли друг против друга в , вместе участвовали в Матчах всех звезд лиги. В то время он демонстрировал подобное отношение к нашей стране?

– Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно.

А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал.

Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться.

А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?

– Намек на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой?

– Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей.

Они – отважные ребята. Но психология у них чуть другая, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.