Буре о высказываниях Гашека: «Никогда не понимал вратарей. Какая должна быть психология, если твоя работа – подставить часть тела под летящий кирпич?»

Теги Доминик Гашек НХЛ Павел Буре КХЛ Хоккей

Павел Буре оценил высказывания Доминика Гашека о России.

– Активно в последние полтора года выдает антироссийские заявления легендарный чешский вратарь Доминик Гашек, против которого вы бились в финале Олимпиады-1998 в Нагано, часто играли друг против друга в НХЛ, вместе участвовали в Матчах всех звезд лиги. В то время он демонстрировал подобное отношение к нашей стране?

– Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно.

А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал.

Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться.

А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?

– Намек на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой?

– Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей.

Они – отважные ребята. Но психология у них чуть другая, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

5 комментариев

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Melnikov1968
А Третьяк ведь тоже эти кирпичи ловил:)))
+15
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roma.atyakshev
А Павел хорош! Очень деликатно потроллил)
+8
-4
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Matador
Ответ Melnikov1968
А Третьяк ведь тоже эти кирпичи ловил:)))
и похоже нередко даже головой
+4
0
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Персональные данные Номер 67327384
Опять искусство заголовка
+2
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Ковид 07.10.52
Как же у нас любят превращать в критику политики кучки людей во власти страны, нелюбовь ко всем жителям страны. Вот против меня этот замечательный вратарь ничего не говорил.
+2
-2
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